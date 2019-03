La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/mar/2019 Breves: Noticias de Actualidad







AMENAZAS AL UNICENTER Efectivos de la Policía Federal detuvieron el jueves al presunto autor de las amenazas de bomba contra el shopping Unicenter. Se trata de un sujeto que fue aprehendido en la localidad bonaerense de Virreyes, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. El shopping Unicenter, ubicado en Martínez, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, debió ser evacuado luego de que se recibieran varios llamados telefónicos el 9 y el 11 de marzo pasados en los que se advertía sobre la existencia de bombas ubicadas en el predio. MATANZA DE NUEVA ZELANDA Brenton Tarrant, un australiano de 28 años que ingresó armado a dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, asesinó a al menos 49 personas y dejó más de 40 heridos. Portaba una cámara en la cabeza con la que grabó y transmitió en vivo la masacre por Facebook Live durante 17 minutos. La policía hizo un llamado a los habitantes de la ciudad, en el centro del país, a no salir a las calles mientras realizaba las operaciones de búsqueda y captura de sospechosos, que se han saldado con la detención de Tarrant y otras tres personas de las cuales no se difundió la identidad y que se sospecha habrían dado apoyo al tirador. RETROCESO El dólar cayó 1,53% hasta los $41,134 promedio un día después que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciara que el Fondo Monetario Internacional autorizara al Tesoro la venta de US$ 9.600 millones hasta n de año en operaciones diarias de US$ 60 millones. "El esquema de ventas diarias supone un ingreso de ujo constante que sumado al ingreso de dólares por los agroexportadores podría satisfacer la plaza", señaló el economista Christian Buteler. Dujovne anunció ayer desde Washington que el plan de gobierno había recibido el visto bueno del FMI y que participará de ventas diarias por US$ 60 millones para satisfacer las necesidades de pesos producto de los vencimientos de instrumentos como pueden ser las Lecaps y por demanda de dólares. RAMOS PADILLA El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió al Consejo de la Magistratura que abra una investigación para determinar si el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla violó sus "deberes de imparcialidad y reserva" por las revelaciones que realizó en torno a una causa a su cargo cuando expuso el miércoles ante una comisión de Diputados en el Congreso de la Nación. Para presentar la solicitud, el Ministerio envió una nota al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Juan Bautista Mahiques, en la que advirtió sobre una aparente "nalidad política" del juez al realizar declaraciones ante la comisión presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. FALLECIÓ MATUS Fabián Matus, único hijo de la cantante tucumana Mercedes Sosa, falleció ayer en el Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde había nacido hace 60 años, a causa de un cáncer de pulmón. Allegados a la familia confirmaron que los restos del promotor y representantes serán velados hoy entre las 17 y las 22 en la Ciudad de Buenos Aires. Desde áreas de producción y comunicación, Matus se ganó un lugar de cariño en el ambiente cultural que guardó celosamente la información acerca del avance de la enfermedad que lo tenía internado hace tiempo y que desde ayer lo colocó en estado gravísimo.

