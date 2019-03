La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/mar/2019 Agradecimiento:

AGRADECIMIENTOS Lo pongo en plural, porque son muchas las personas que nos acompañaron en hasta ahora el dolor más intenso de nuestra vida. Solo soy uno de los dos abuelos y siento necesario acercarles todo mi respeto y reconocimiento a ustedes: familia, parientes, hermanos en la fe común, amigos, clientes, pastores Armando y Pablo Solis por sus mensajes de aliento y consuelo, jóvenes amigos de Juanita que expresaron su dolor. En la funeraria Campana, en el cementerio, en los días siguientes; me sorprendió tanto gesto sincero y multitudinario de aprecio. Por eso Dios me dio fuerzas para hablarles en el velatorio con un mensaje que hubiera sido también el de Juanita: "Apresúrense a creer en el mismo Dios que yo tengo, a confiar en Jesucristo como el único Salvador y la muerte solo será un paso a una eternidad feliz, al cielo donde Cristo espera a todos aquellos que han creído en Él". Esa era la fe de Juanita y quería contagiarla a todos sus amigos y conocidos. No quiero hablar del accidente, solo sé que la noticia fue muy dura.. Es Juanita (digo es, porque vive y ahora, eternamente feliz) una niña hermosa por fuera y por dentro; sin hipocresía, tal cual, excelente estudiante, con una voz que te acercaba al cielo. Llena de amor por los demás. Sencilla, buena deportista, líder de sus hermanitos, compañera inseparable de su mamá, amiga de su papá, confidente con sus abuelas y abuelos, tías y tíos, amiga de verdad. ¿Cuestionamientos? Vaya si los hice. Al enterarme de su partida tan violenta grité: "Dios mío, RESUCITALA". No se podía casi creer. Sólo encontré la respuesta recordando varias expresiones de Juanita en su deseo de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor; y en la Biblia, la Palabra de Dios; donde en diferentes pasajes Dios, que mide la vida del ser humano sin los límites de la vida aquí, expresa su deseo de tenerlos con Él en el cielo, ya sin límites, ni sufrimientos, ni muerte. Cuando dice por ejemplo en Salmo 48:14 "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, el nos guiará aún más allá de la muerte" o como expresa el Apostol Pablo en 2da Corintios 5:1: "Porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos". Para el cristiano la muerte es solo un paso. Un abrir y cerrar de ojos. Y estamos en el lugar deseado. ¿El vacío? Vaya si ha dejado uno enorme Juanita, que solo puede ser llenado con el consuelo del cielo y el profundo amor de Jesucristo, que pasó por la muerte más terrible, por el sufrimiento más extremo. Un hombre perfecto que también es Dios mismo, a quien tus pecados y los míos en las manos de soldados romanos, sacerdotes judíos y pueblo que no reconoció tantos bienes recibidos. Lo escupieron, golpearon, acusaron con testigos falsos, destrozaron su carne con látigos romanos, clavaron espinas, burlaron y crucificaron en la cruz del calvario y pretendieron callarlo en su muerte sepultándole en una tumba prestada. Aquel que desde su nacimiento en Belén, el Dios Hombre, el niñito adorado por pastores, reyes de Oriente y ángeles; vivió una vida digna de estudiar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Biblia que hay religiones que no te dejan leer. Ese Jesús, dejó la tumba al tercer día y victorioso luego de presentarse vivo a sus seguidores, prometió volver; de lo cual ya está muy cerca. Juanita te diría: "Es hora de creer. La salvación es gratuita, no tenes nada que hacer. Dios hizo todo: su Hijo murió por vos, solo tenes que creer". Dice la Biblia: CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y SERÁS SALVADO". Juanita creyó y hoy está con Su Señor a quien ama. Los creyentes en Cristo vamos pronto a su encuentro. Unite a nosotros en esta fe salvadora, en el único Camino al cielo, una persona, Jesucristo (Juan 14:6). Enormemente agradecido a tantos gestos de amor brindados a los padres, hermanitos y familia. Mario Leonardo Christgau Abuelo de Juanita





