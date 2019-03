Astor Pantaleón Piazzolla Manetti nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 y murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992, a raíz de una trombosis cerebral que le sobrevino en París el 4 de agosto de 1990. El nombre Astor le fue impuesto en homenaje al violinista Astor Bolguini. Astor se educó en Nueva York donde se radicaron sus padres en 1925. En 1930 estudió bandoneón con Andrés D. Aguila y luego tomó clases de música con el pianista Bella Wilda en 1934 se produjo su encuentro con Carlos Gardel, junto a quien se lo ve en una escena del filme "El día que me quieras". Regresó a Mar del Plata y allí actuó en conjuntos locales. Radicado en Buenos Aires y tras esporádicas actuaciones en las orquestas de Miguel Caló, Fracisco Lauro y Gabriel Claudi; en 1939 ingresó como bandoneonista en la de Anibal Troilo, donde también fue arreglador, en la que permanecería durante cinco años. A ese lapso pertenecen sus estudios de música con Alberto Ginastera, y de piano con Raúl Spivak. Su matrimonio con Dede Wolff, el nacimiento de su hija Diana y su hijo Daniel y su bautismo como músico de escuela con su suite par acuerdas y arpa. Separado de Troilo en 1944 dirige la orquesta de Francisco Fiorentino y en 1946 forma su propia orquesta con la que actua en el "Tango Bar" y en otros lugares céntricos y compone el que siempre consideraría su primer tango, "El Desbande" y en mi opinión otro gran tema, "Tapera" de Manzi y Gutierrez, que cantaba Aldo Campoamor, entre otros temas. Cursa dirección orquestal con Hermann Scherchen, en tanto crea algunos tangos memorables que anticipan la que comenzará a ser su música: para lucirse "Contrabajeando", "Lo que Vendrá", "Prepárense", "Tanguango". En 1953 obtiene el premio Fabien Sevitzky con Buenos Aires. En 1954 viaja a París, donde se produce su encuentro con la gran maestra Nadia Boulanger, en el que define su futuro. Regresa a Buenos Aires y forma el tan famoso como efímero octeto con cuyas grabaciones puede decirse que inaugura la era Piazzolliana. De allí en más, la labor de Piazzolla no tiene pausa: compone ansiosamente y toca con frenesí, forma sucesivos conjuntos cuyos integrantes selecciona con rigor y disciplina con energía. Si se considera que la obra de Piazzolla comienza en 1946 con "El Desbande" y concluye en 1990 con "Le Grand Tango" para cello y piano que le estrena Matista y Rostropovich y con "Five Tango Sensations", que el mismo añoraba con el cuarteto de cuerdas Kronos que cubre 46 años, un lapso en el que produjo no menos de ochocientas obras (cifras estimativas) porque no se ha hecho aún el inventario final de una creatividad en permanente ebullición. Solo dos de esas creaciones "Adiós Nonino" (1959) y "Balada para un loco" (1969) alcanzaron repercusión en las grandes masas populares. El mismo cultivó una música situada a mitad de camino entre la popular y la de escuela, burocráticamente llamada erudita. Su música sin embargo, expresa al porteño de hoy, como el tango Villoldiano, expresó al compadrito y la que difundieron las orquestas típicas y los cantores nacionales entre 1920 y 1960 a la ciudad repoblada por inmigrantes, y parece expresar al hombre global. Si existe a juzgar por la asiduidad con que la ejecutan músicos de todo el mundo. En fin un genio que llevó su música por distintos países del mundo.



El Rincón del Tango:

Hoy; Astor Pantaleón Piazzolla

Por Raúl Berra

