El encuentro, correspondiente a la sexta fecha de la Zona Campeonato de Primera B, se disputará desde las 16 horas. Las Auriazules van por su primera victoria del año. Por la sexta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Real Pilar en un encuentro que se jugará desde las 16 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Las Auriazules no llegan en buena forma a este difícil compromiso: todavía no han ganado en esta segunda etapa de la temporada y acumulan tres derrotas consecutivas (All Boys, Banfield y SATSAID). Por ello apenas han sumado un punto en estas primeras cinco jornadas y así se ubican en el último lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, Real Pilar también afrontará este compromiso con la necesidad de recuperarse y volver a la victoria, dado que en sus dos últimas presentaciones perdió frente a SATSAID y Gimnasia y Esgrima de La Plata, los dos equipos que comandan las posiciones con puntaje ideal (15). Hasta esa seguidilla, las Reinas (que cuentan con la campanense Marina González en sus filas) acumulaban tres triunfos en fila. El encuentro de esta tarde tiene un antecedente reciente: el pasado 9 de diciembre, en el cierre de la primera parte de la temporada, Puerto Nuevo y Real Pilar se enfrentaron en el barrio Don Francisco en un partido que terminó 4-1 a favor de las pilarenses. Los restantes partidos de la esta sexta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B son: SATSAID vs. Comunicaciones, All Boys vs. Luján, Banfield vs. Lima FC y Deportivo Español vs. Gimnasia (LP). Y transcurridas las primeras cinco fechas, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) SATSAID y Gimnasia (LP), 15 puntos; 3) Real Pilar y Comunicaciones, 9 puntos; 5) Luján, 7 puntos; 6) Banfield, 6 puntos; 7) Deportivo Español, 5 puntos; 8) Lima FC y All Boys, 3 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto.

