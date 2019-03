Con un partido clave en la lucha por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División, ayer comenzó la 20ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Y el que volvió a festejar fue Gimnasia de Mendoza, que luego de caer en Campana el pasado fin de semana, ayer venció 1-0 a Agropecuario de Carlos Casares.

Con este triunfo, el Pituco llegó a los 29 puntos e igualó la línea del conjunto dirigido por Felipe De la Riva, apenas una unidad por debajo del Violeta, que se mantiene en el cuarto puesto con 30 unidades. Además de la derrota, Agropecuario se llevó de Mendoza dos bajas para el domingo 24, cuando recibirá en Carlos Casares al elenco de nuestra ciudad: es que Exequiel Narese y Jonatan Blanco sumaron ambos la quinta tarjeta amarilla del campeonato y deberán purgar una fecha de suspensión.

La programación de la 20ª fecha continuará hoy con otro duelo muy interesante: desde las 17 horas, Platense (12º con 25 puntos) recibirá a Arsenal (3º con 33) en Vicente López, en un encuentro que tendrá transmisión de TyC Sports.

En tanto, mañana domingo habrá nueve partidos: Nueva Chicago vs Chacarita, Los Andes vs Santamarina (T), Olimpo (BB) vs Temperley, Guillermo Brown (PM) vs Mitre (SdE), Ferro Carril Oeste vs Deportivo Morón, Brown (A) vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Defensores de Belgrano, Central Córdoba (SdE) vs Gimnasia (J) y Atlético Rafaela vs Instituto. El cierre de la 20ª fecha será el lunes con el líder Sarmiento recibiendo a Quilmes en Junín.