GANÓ GIMNASIA (LP) Con un gol de Horacio Tijanovich en tiempo de descuento, Gimnasia de La Plata venció anoche 1-0 a Newells y consiguió tres puntos fundamentales para alejarse de la zona de descenso directo en el inicio de la 23ª fecha de la Superliga. En tanto, al cierre de esta edición, Aldosivi recibía en Mar del Plata a Colón de Santa fe. JUEGA RACING Esta noche, Racing Club (1º con 52 puntos) recibirá a Belgrano de Córdoba en un partido que se disputará desde las 20 horas en el Cilindro de Avellaneda. La Academia buscará tres puntos que le aseguren seguir en lo más alto de la tabla de posiciones (Defensa y Justicia tiene 51 unidades y juega el domingo a la mañana ante Patronato en Paraná). En la jornada de hoy, además, se jugarán otros tres encuentros: Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán (13.15), Unión vs Lanús (15.30) y San Martín de San Juan vs Argentino Juniors (17.45). RESCINDIÓ GAGO Finalmente, el mediocampista Fernando Gago rescindió su vínculo con Boca Juniors, equipo en el que debutó oficialmente en diciembre de 2004. En dos ciclos en el Xeneize, "Pintita" disputó 198 partidos, convirtió ocho goles y conquistó nueve títulos. Entre un período y otro pasó por Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield. Mientras que en la Selección Argentina jugó 76 encuentros y fue parte del equipo finalista en el Mundial de Brasil 2014. Actualmente, Gago se está recuperando de la rotura del tendón de Aquiles (tercera en su carrera) que sufrió en la final de la pasada Copa Libertadores frente a River en Madrid, mientras decide si se retira o si continúa jugando profesionalmente. COPA LIBERTADORES En el cierre de la segunda semana de competencia, Huracán igualó sin goles como visitante frente a Emelec de Ecuador. De esta manera, el equipo de Parque Patricios sumó su primer punto en el Grupo B que lidera Cruzeiro (3) y que tiene como escolta a Emelec (2). En tanto, Deportivo Lara (1) está en la misma línea que el Globo, aunque debe un encuentro frente a Cruzeiro. PRIMERA B METRO La 29ª fecha de la divisional comenzará hoy con un duelo clave entre dos equipos ascendidos el año pasado que están luchando por la permanencia: desde las 13.05, Defensores Unidos recibirá a Justo José de Urquiza en un encuentro que será televisado por TyC Sports. El último en la tabla de los Promedios es Deportivo Español (103/98: 1,051), mientras que CADU (32/28: 1,1142) está 16º y J.J. Urquiza (33/28:1,178) se encuentra en el 14º escalón. PRIMERA C Ayer se puso en marcha el 28º capítulo: Luján goleó 4-0 como visitante a San Martín de Burzaco, mientras que L.N. Alem igualó 2-2 con Ituzaingó en General Rodríguez. Hoy juega el líder Argentino de Quilmes (50 puntos) como local frente a Villa San Carlos. Y también lo harán: Midland vs Sportivo Barracas, Victoriano Arenas vs Berazategui, Laferrere vs Lamadrid, Cañuelas vs Deportivo Merlo y Excursionistas vs Central Córdoba (R).

