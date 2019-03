La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/mar/2019 Breves: Polideportivas







JUEGOS DE PLAYA Ayer se desarrolló la segunda jornada de los IV Juegos Suramericanos de Playa que se están llevando adelante en la ciudad de Rosario. Y Argentina sumó dos nuevas medallas doradas, ambas en Canotaje (la única disciplina que ayer entregó preseas): primero Rodrigo Caffa y después María Cecilia Collueque lideraron de principio a fin su prueba de 16.000 metros. DERROTA DE JAGUARES Los Jaguares perdieron ayer por 35 a 8 como visitantes frente a Stormers por la quinta fecha del Super Rugby 2019 en un partido que comenzaron de buena manera, pero en el que luego cometieron errores puntuales, además de no saber aprovechar situaciones favorables en ataque. Los puntos de la franquicia argentina llegaron gracias a un tempranero try de Bautista Delguy y un penal convertido por Joaquín Díaz Bonilla. Con este resultado, el registro de los dirigidos por Gonzalo Quesada quedó en dos victorias y tres derrotas en cinco presentaciones. INICIA EL TOP 12 Este sábado comienza la acción del máximo certamen de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): el Top 12. San Martín vs Hindú (a las 13.40) y CASI vs CUBA (15.35) serán los duelos destacados de la jornada y se podrán ver ambos por la pantalla de ESPN. PARETO GIGANTE La judoca argentina Paula Pareto ganó ayer el Grand Slam de Ekaterimburgo al superar a la española Julia Figueroa en la final. Anteriormente, la Peque había derrotado a la española Laura Martínez, a la rusa Sabina Giliazova y, ya en semifinales, a la eslovena Marusa Stangar. Con este título, Pareto sumó puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, competencia en la que concluiría su exitosa carrera (ya tiene dos medallas olímpicas: bronce en Beijing 2008 y oro en Río 2016). FEDERER VS NADAL Las semifinales de Indian Wells ofrecerán hoy una nueva versión del clásico duelo entre Roger Federer y Rafael Nadal. El suizo superó ayer 6-4 y 6-4 al polaco Hubert Hurkacz en Cuartos de Final, mientras que el español necesitó dos tie-break (7-6 y 7-6) para derrotar al ruso Karen Khachanov y convertirse en el rival de Federer. La otra semifinal del primer Masters 1000 de la temporada la disputarán el austríaco Dominic Thiem y el canadiense Milos Raonic. BÁSQUET: FERRO CRECE En una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Ferro Carril Oeste superó 91-80 como local a Regatas de Corrientes. Con esta victoria, el elenco de Caballito mejoró su registro a 15-7 y se mantiene como escolta de San Lorenzo de Almagro (17-1), que anoche, al cierre de esta edición, iniciaba su participación en el segundo cuadrangular semifinal de la Liga de las Américas (jugaba ante Las Ánimas de Chile). El viernes por la noche, además, Olímpico de Santiago del Estero venció 76-71 a Boca Juniors como visitante, mientras que Estudiantes de Concordia también ganó a domicilio: 69-68 a Peñarol de Mar del Plata con un triple de Leandro Vildoza contra la chicharra.

