Los beneficios del deporte en la tercera edad

Hasta hace no mucho, el deporte en las personas mayores parecía ser una cuestión de algunos pocos. Sin embargo, estudios especializados fueron arrojando algunos datos como que el 50% de este segmento realizan actividades al menos cuatro veces a la semana, lo que produce grandes beneficios en la salud y en la calidad de vida de los adultos mayores. El ejercicio físico, desde simples rutinas como caminar, hasta realizar actividades en un gym o practicar un deporte, es muy beneficioso para las personas, sin importar la edad. Puntualmente, en adultos mayores puede significar una mejora significativa en la calidad de vida, ya que impacta de manera positiva en la salud de los músculos, la circulación de la sangre e, incluso, a nivel mental. "La actividad física es fundamental para evitar el envejecimiento muscular; poder mantener el cuerpo activo permite el aumento de la concentración grasa dentro del musculo, evitando los cambios en los tejidos estructurales que le dan la forma causando rigidez, previniendo enfermedades óseas, como la osteoporosis, y manteniendo las capacidades cardiovasculares", explicó Héctor Larrea, Director de la escuela de gerontología de The Senior Home, residencia cinco estrellas especializada en el cuidado y tratamiento de adultos mayores a través de un equipo multi e interdisciplinario, con formación y preparación minuciosa en el área de la geriatría. Las rutinas pueden ser aeróbicas, anaeróbicas o de elongación, o bien, dependiendo de los inconvenientes que pueda tener la persona, es conveniente aplicar las tres dinámicas con algunas adaptaciones. En cuanto a las frecuencias, lo ideal es tres veces a la semana, con lo que la puesta a punto de una persona mayor puede darse en doce semanas. En el caso de que las actividades físicas se realicen en un gimnasio, todas las rutinas deberán estar supervisadas por un equipo interdisciplinario integral direccionado hacia la persona mayor, ya que deberá guiarse a la persona dependiendo de su fuerza, cuerpo y demás. Además, los aparatos del gym deben estar controlados y aprobados por el kinesiólogo para evitar daños y complicaciones; por esto, el uso de complementos de peso dependerá de los antecedentes deportivos del individuo. "Sumado al tipo de prácticas, de aparatos o de deporte, la persona debe complementar la actividad con una alimentación balanceada y acorde, ya que de esta forma el cuerpo asimilará mejor los cambios", remarcó Larrea, quien también aclaró que, si bien dependerá del historial de la persona, "quitando los de contacto, todos los deportes son buenos". Otro malestar que puede complicar el movimiento de los mayores se localiza en los músculos dorsales, los cuales al debilitarse por la edad hace que se encorven hacia adelante. Reactivarlos mediante una rutina física acorde, puede fortalecer la parte superior de la espalda, mejorando significativamente la postura de la persona. "A cualquier edad, siempre es bueno mantener activo el cuerpo y hacer deporte o actividades físicas. Para las personas mayores, la actividad física es una forma de mantenerse lo suficientemente fuertes como para levantar cajas en casa, subir y bajar escaleras, llevar bolsas con las compras, lavar la ropa y otras tareas cotidianas como puede ser la jardinería. La idea es que puedan gozar de cierta independencia, sin necesidad de sentir que necesitan de una ayuda constante, lo cual los hace sentirse muy bien también desde el punto de vista psíquico", completó el Dr. Daniel Martinez, médico gerontólogo y Director Médico de The Senior Home.



