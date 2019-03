Ocurrió sobre colectora cuando una camioneta utilitaria cruzó de carril e impactó contra una moto. Una camioneta utilitaria se cruzó de carril en la colectora a la altura de San Jacinto y chocó de frente contra la motocicleta en la que viajaba una pareja. El violento accidente se registró este sábado. Según testigos, el conductor de la camioneta habría realizado una extraña maniobra y terminó embistiendo de frente a la moto. No se descartaría que el automovilista estuviese en estado de ebriedad. La pareja que viajaba en la motocicleta debió ser hospitalidad en la unidad municipal San José por personal médico del SAME, que desplegó dos ambulancias. Fueron identificados como Osvaldo Juan Barreda y Silvia Vázquez.

Recién ocurrido el accidente, otros automovilistas socorren a los heridos mientras llega el SAME (Foto enviada por WhatsApp por Ernesto Fabre)





La camioneta se habría cruzado de mano según testigos. No se descarta que el automovilista estuviese bajo los efectos del alcohol.





Dos personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal San José por las heridas recibidas tras el impacto.



Violento choque a la altura del barrio San Jacinto

