El sueño del pibe







"Quedáte y hacé lo que quieras", le dijeron. El diseñador campanense Nicolás Cardade fue convocado por el equipo SAG del Moto GP 2. En abril, viaja junto a su familia para radicarse en Sabadell, a 30 km. de Barcelona. El amplio garaje de la calle Sívori al 800 es un verdadero cambalache. Máquinas, herramientas, cochecitos de bebé, ropa, artículos de bazar, una bicicleta fija, rollos de vinilo autoadhesivo, muebles de todo tipo… los Cardade se van despidiendo de sus objetos cotidianos a precios de ocasión. Pero lejos de ser una estrategia desesperada para salir del paso, es motivo de festejo: tienen que liberar todo el lastre posible, porque en pocos días se suben al avión para radicarse en España. "Todo –dice Nicolás Cardade (35)- fue muy rápido. Un amigo, Santi Gurrea, me llamó el 10 de diciembre para decirme que el 10 de enero tenía que estar allá. Que necesitaban a alguien como yo y me querían conocer…" Fue así que Nicolás no lo dudó y partió a España. No había desarmado la valija que ya estaba trabajando contra reloj en los talleres gráficos del equipo SAG del Moto GP 2, para la presentación formal de la imagen 2019. "Además que me encanta mi trabajo, soy fierrero de alma. Así que estaba en las nubes. Y todo salió tan bien, que incluso en secreto me mandaron a hacer un traje a medida como el de los pilotos. Cuando me lo dieron me dijeron: quedáte y hacé lo que quieras". El Moto GP 2 es la segunda categoría en importancia a nivel mundial, luego de la Moto GP. Se corre con motos de 750 cc y es muy competitiva. Depende mucho de la destreza de los pilotos. El calendario 2019 se inició el 10 de marzo en Qatar y Remy Gadner, de la dupla el equipo de Nicolás, llegó cuarto sumando los primeros 13 puntos. El próximo 31 la cita en Termas de Río Hondo, Argentina. Ahí, Nicolás tomará contacto con su equipo, y luego partirá junto a su familia para radicarse en Sabadell, a 30 km. de Barcelona, donde está la base de operaciones de SAG. "La gráfica es muy importante para un equipo profesional. Cualquier rayón o inconveniente, hay que repararlo antes de salir a pista sí o sí. Incluso, se puede sumar un sponsor de último momento y hay que incluirlo. Mucha adrenalina", dice sonriendo placenteramente.

El diseñador campanense Nicolás Cardade fue convocado por el equipo SAG del Moto GP 2 DESTINO Corría el año 2002, y el primer trabajo práctico que tuvo que realizar Nicolás en la carrera de Diseñador Industrial, fue desarrollar el concepto de un traje o carrocería de un piloto de carreras motos. Todavía no eran tan masivas las PC’s ni los programas de diseño gráfico. El original está hecho completamente a mano, y Nicolás se sacó una nota sobresaliente. "Parece mentira, es como vivir un sueño. El primer trabajo práctico fue premonitorio", dice el titular de DNC Gráfica, el local de Sarmiento y Belgrano. Pero si a alguien está particularmente agradecido es el arquitecto campanense Carlos "Carli" Caram, quien detectó su talento cuando era adolescente. "Yo estudiaba en la Media 2. Nada que ver, porque tiene orientación comercial. Pero Carlos tenía unas horas ahí. Dictaba Artística y Cultura. Fue él quien me alentó con el diseño. Incluso, llegó a discutir con mi viejo para que me dejara estudiar lo que yo quería. Se la jugó y no se equivocó". Tanto no se equivocó Caram, que Nicolás no había terminado la carrera y ya tenía trabajo. "En el 2006 largué todo, no me recibí porque no podía con todo. Estaba tapado de laburo. Empecé de letrista, pintando a mano y no paré más", dice y cita las tres preguntas mágicas que lo llevaron a materializar su sueño: "¿Qué querés? ¿Para qué? ¿Qué querés transmitir?".





Nicolás, Tetsuta Nagashima y Remy Gardner, la dupla 2019 del equipo SAG.





El primer trabajo práctico de Nicolás para la facultad, de 2002: el traje de un piloto de motos. Sacó un Sobresaliente.



