Fue en Las Heras a la altura del camping del Sindicato Municipal. Las dos personas fueron trasladadas al Hospital. Una pareja que se desplazaba en moto perdió el control y cayó en las calles Las Heras. El hecho se registró en el barrio Los Nogales a la altura del camping del Sindicato Municipal. No se vio involucrado ningún otro vehículo. La pareja a bordo de la moto debió ser asistida por personal médico del SAME, que los trasladó al Hospital Municipal San José. Un móvil del Comando Patrulla también participó del operativo de emergencia.

Personal del SAME y Policía bonaerense asisten a los heridos.

#Dato caída con la moto frente al Camping Municipal. Una pareja circulaba en moto por las Heras a la altura de Burgos y cayeron sin intervención de otro vehículo. Previo a la llegada del móvil ?? CP y la ambulancia ?? SAME que los trasladó la moto había sido retirada pic.twitter.com/Bx4LLF3ahv — Daniel Trila (@dantrila) 16 de marzo de 2019

Pareja pierde el control de su moto y cae a la calle

