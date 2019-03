La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/mar/2019 Básquet:

EL FINAL FOUR, A SAN NICOLÁS La definición de este Torneo Provincial de Clubes será en San Nicolás, dado que el mejor equipo de la fase regular, Somisa, superó anoche 94-73 a Sarmiento de Coronel Suárez y ganó la serie 2-1. Además, en tercer juego también avanzaron Independiente de Tandil (61-60 a Los Indios de Junín) y Regatas de San Nicolás (71-63 a Atenas de La Plata). De esta manera, el único de los cuatro equipos directamente clasificados a Cuartos de Final que no llegó al cuadrangular final fue Ciudad de Campana (3º de la fase regular), eliminado por Sportivo Pilar (6º). El Tricolor no logró repetir la defensa del segundo juego y perdió anoche 74-62 frente a Sportivo Pilar, que así consiguió su pasaje al Final Four por el ascenso al Torneo Federal. Después de conformar una importante plantilla y tras hacer una gran fase regular en este Provincial de Clubes, en el que nunca había perdido como local hasta ayer, a Ciudad de Campana se le volvió a escapar una nueva ilusión de llegar al Torneo Federal después de caer 2-1 en su serie de Cuartos de Final frente a Sportivo Pilar, que ganó el primer juego como local y anoche se impuso en el tercero y decisivo por 74-62 en Chiclana 209. En este encuentro, el Tricolor no pudo repetir ni la defensa ni la intensidad que mostró el viernes en el segundo partido (victoria 65-42) y entonces sufrió a un brillante Leandro Hasenhauer (21 puntos) y a un Alejandro Mena que después de no anotar el viernes, cuando sufrió a Martín Delgado, anoche fue el goleador del cotejo con 24 unidades. El CCC tuvo un mejor arranque y con Santini nuevamente encendido (5 puntos) se adelantó 11-7 en el inicio. Pero Sportivo no era el mismo que el viernes, sobre todo porque Hasenhauer se generó espacios y empezó a sumar desde temprano; y porque Mena estuvo muy activo en ambos costados, limitando la preponderancia de Delgado. Con esos argumentos más una bomba de Ruiz, el Rojo dio vuelta el marcador y ganó 22-19 ese primer cuarto. En el segundo período, el tándem Hasenhauer-Mena llevó a la visita a tomar una máxima de 9 puntos (28-19) en momentos en que al Tricolor le costaba controlar su tablero. La reacción local comenzó con una corrida de Gutiérrez y se consolidó con "bombas" de Gallardo y Runke y conversiones de Delgado. En esa racha también apareció Irigoyen con un triple que volvió a poner al frente a Ciudad (35-34), aunque dos libres de Mena le devolvieron el liderazgo al Rojo al final del primer tiempo. En la reanudación, Mena siguió dominando la pintura y anotó 6 puntos, que junto a triples de Expósito y Hasenhauer le permitieron a Sportivo tomar 10 de máxima (49-39) y superar la cantidad de puntos que había marcado el viernes. A los dirigidos por Silva le costó encontrar respuestas y para sumar puntos dependió de Delgado (6), pero eso no le alcanzó para achicar la brecha y llegó al último período 9 puntos abajo (54-45). Un triple de Santini y una corrida de Gallardo parecieron darle un arranque ideal de cuarto período al CCC, pero volvieron a aparecer Hasenhauer (con otra "bomba") y Mena para llevar el margen nuevamente a diez (60-50). Esas acciones llenaron de confianza a Sportivo, que con un triple de Expósito (asistencia de Hasenhauer) y un doble de Mena extendió la máxima a 14 (67-53). En su desesperación, ante una defensa zonal que lo confundió, Ciudad empezó a apostar por el lanzamiento externo, pero sin éxito: Santini y Gutiérrez fallaron cuatro intentos y Sportivo se fue encaminando a una victoria que selló con la mano de Expósito (8 puntos en el cierre), pero que construyó con las enormes tareas de Mena y Hasenhauer. Así, para el Tricolor se cerró un Torneo Provincial que comenzó con grandes expectativas hasta anoche, cuando sufrió su primera derrota como local y se quedó sin Final Four. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (62): Facundo Romani (7), Maximiliano Gutiérrez (14), Francisco Santini (9), Rubén Runke (6) y Martín Delgado (17) (FI) Juan Cruz Gallardo (6), Alejandro Irigoyen (3), Eliseo Iglesias (0), Alejo Fioretto (-), Agustín Hernández (-), Joaquín Aguilar (-) y Matías Pagura (-). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO PILAR (74): Francisco Ruiz (8), Lautaro Expósito (11), Leandro Hasenhauer (21), Lucas Bertolotti (6) y Alejandro Mena (24) (FI) Agustín Laugas (2), Thomas Lynn (2), Juan Pablo Cáceres (0), Nicolás Oscariz (-), Guido Galvagno (-), Ezequiel Herrera (-) y Franco Lorge (-). DT: Marcelo Asturiano. PARCIALES: 19-22 / 16-14 (35-36) / 10-18 (45-54) / 17-20 (62-74). JUECES: Luciano Yaman, Martín Pietromónaco y Alejandro Chantiri. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

EL CCC DEBUTA EN LA LIGA JUNIOR Hoy domingo, Ciudad de Campana estará debutando en la Liga Provincial Sub 19 cuando enfrente como visitante a Platense de La Plata por la primera fecha de la Zona Norte "A". El elenco juvenil del Tricolor será dirigido por Sebastián Silva y tendrá como principales figuras a Joaquín Aguilar y Agustín Hernández, que ya han tenido participación en el equipo de Primera División. Además, se suma Emilio Polese, jugador U17 que se incorporó al CCC desde Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz. Luego, Ciudad de Campana se deberá medir con Somisa de San Nicolás (L), Gimnasia de Pergamino (V), Universal de La Plata (L) y Central Buenos Aires de Zárate (V). Posteriormente, en la segunda ronda, se repetirán los enfrentamientos, aunque se invertirán las localías. Algunas se las imágenes que registró Diego Villar en el final de la serie CCC (1) - Sportivo Pilar (2). El Rojo jugará el Final Four con Somisa (SN), Regatas (SN) e Independiente de Tandil.

