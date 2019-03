La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/mar/2019 Las patentes de vehículos municipalizados también se podrán pagar online







En línea con las políticas de brindar un mejor servicio al vecino y modernización la administración pública del Municipio sumó nuevas alternativas para agilizar y facilitar el pago de las tasas. También se podrá abonar con tarjetas de crédito y débito. Al igual que las tasas de Barrido y Limpieza, las patentes de los vehículos municipalizados también se podrán pagar online y con tarjeta de crédito y débito. Así lo informaron los secretarios de Economía y Hacienda y Modernización, Julio Olivastri y Marina Sánchez, respectivamente. También recordaron que el cronograma de pago de los dominios de automóviles municipalizados fue modificado y el 1º vencimiento será el 29 de marzo mientras que el 2º, el 12 de abril. Las patentes de las motos, en tanto, mantienen el mismo calendario de pago. Las boletas estarán disponibles a partir del 20 de marzo en el portal de autogestión https://mi.campana.gob.ar/ -que funciona tanto en computadora como en los celulares-. "Es un paso más en las políticas de despapelización y modernización que impulsamos desde la Municipalidad para facilitar y agilizar el pago de las tasas y que los contribuyentes no tengan la necesidad de hacer fila", remarcó Olivastri. Además, calificó como "positiva" la reacción de los contribuyentes ante la decisión de dejar de emitir boletas en papel y reveló que 42 mil recibos que se repartían, hoy llegan a 2.000. "Como todo cambio generó en un comienzo incertidumbre pero ahora está todo normalizado. El contribuyente nos acompañó en esta decisión", concluyó. Sánchez, en tanto, hizo hincapié en el novedoso sistema de autogestión que diseñó el Municipio que propone en forma rápida al vecino pagar sus tasas: https://mi.campana.gob.ar/ "Siguiendo en la línea de despapelizar, que implica un cambio cultural, los vecinos allí podrán acceder de la misma manera que lo hicieron con la tasa de Barrido y Limpieza, a las patentes de los vehículos municipalizados", remarcó. En tal sentido, explicó que todas aquellas personas que ya se registraron para el pago del BL solo tienen que vincular el dominio de su automóvil y, automáticamente, aparece las boletas disponibles y la deuda. Indicó también que la misma página se va a poder generar el pago ya sea por home banking, tarjeta de crédito o débito, o bien la impresión de la boleta para poder abonar en cualquiera de las bocas externas que cuenta el Municipio. No obstante, aclaró que quienes quieran pagar la patente en forma personal en el Centro del Atención al Contribuyente (avenida Varela 750) podrán hacerlo solamente con el número de dominio. "No hace falta ninguna otra información", dijo. En este marco, la secretaria de Modernización además informó que por primera vez los contribuyentes tendrán la posibilidad de pagar dicha tasa con tarjeta de débito y crédito sin necesidad de hacer la cola en la caja en todos los box de atención al público tanto del nuevo edificio del Parque Urbano como de las oficinas situadas en Castelli 333. Y, gracias al convenio que se firmó con la empresa E-pago, también se suman los bancos como también Pago Mis Cuentas y Red Link, que aparece bajo el nombre de E-Pago-Municipalidad de Campana.

Olivastri y Sanchez dieron detalles en diálogo con los medios.



