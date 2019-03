La crisis ya golpea a los sectores más vulnerables de Campana

"Macri lo hizo. Hay más de 3 millones de argentinos que sólo comen una vez por día cuando producimos alimentos para 400 millones de personas. Y en Campana se ve cada vez a más gente revolviendo basura", señaló Carlos "el Toro" Ortega. "Los números son alarmantes, y no cierran por ningún lado. Salvo algunos sectores muy específicos, la capacidad productiva instalada está a la mitad. Es decir: no hacen falta inversiones. Sólo tienen que poner el país a trabajar y no saben cómo. Pero detrás de esta incapacidad manifiesta, hay gente. Argentinos que no tienen trabajo, no se alimentan, e incluso dejaron de consumir remedios", dice Carlos "el Toro" Ortega, campanense que dirige los destinos del SECASFPI, sindicato de trabajadores del ANSES. En ese sentido, el sindicalista se remitió al Barómetro de la Deuda Social que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA) desde 2010, en el que puede verse que en 2018 hubo un incremento significativo de la inseguridad alimentaria severa, alcanzando a 7,9% de los argentinos, el porcentual más alto desde que se comenzó a recopilar datos. "Macri lo hizo. Hay más de 3 millones de argentinos que sólo comen una vez por día cuando producimos alimentos para 400 millones de personas. Y en Campana se ve cada vez a más gente revolviendo basura cuando históricamente generamos el segundo PBI de la provincia de Buenos Aires. Los comedores y merenderos son cada vez más en los barrios, y no veo una estrategia desde el estado municipal para encausar el tema y no se solapen los esfuerzos. La gente depende del voluntarismo de sus propios vecinos para poder comer todos los días". Ortega también recordó que según datos nacionales difundidos por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) los argentinos compraron 100.000 remedios menos por día durante el 2018. "Ya no sólo no se come, sino que además la gente suspende tratamientos de enfermedades que no duelen como colesterol, hipertensión, o incluso diabetes, pero minan la salud de manera silenciosa. Entonces, tiene que elegir entre medicarse o comer, o comer o pagar los servicios. La cuenta es negativa por donde se la mire, porque el supuesto ahorro en medicamentos que hace la gente, es una bomba de tiempo en términos sanitarios. Necesitamos argentinos felices, sanos y productivos, y no generaciones de postergados por un gobierno de CEOs que sólo piensan en exportar limones y cumplir a como dé lugar con el plan del FMI, cediendo totalmente cualquier atisbo de soberanía financiera, lo que se traduce en más desempleo, menos calidad de vida y lo peor de todo: hambre".

La crisis ya golpea a los sectores más vulnerables de Campana

