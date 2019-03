La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/mar/2019 Opinión:

Con los precios en alto

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

Apelando a la ironía podríamos decir: despidos, inflación y dólar son las únicas variables que aumentan en el macrismo. En el primer bimestre del año, una llamativa aceleración inflacionaria opaca las perspectivas para lo que resta de 2019. Pese a ser un año electoral, el contexto recesivo ayudará (al gobierno) a negociar paritarias a la baja. Se espera que la inflación supere el 35% anual. La inflación de febrero fue 3,8% mensual, la de enero 2,9%. Son cifras altas a las que lamentablemente nos tiene acostumbrados el gobierno de Cambiemos. Por supuesto el presidente no hizo declaraciones tras publicarse el dato de INDEC, pero si sigue siendo tan optimista, debe estar desencantado. Es completamente inusual ver cifras tan altas en el primer bimestre del año dado que la economía suele estar tranquila, de vacaciones. Pero este año se registraron subas muy importantes en los rubros que hacen a ese factor estacional: los precios de Restaurantes y Hoteles, y Recreación y Cultura volaron en el bimestre. En el mes de enero también influyó la fuerte suba en las tarifas de celulares. En febrero "sorprendieron" los aumentos en Alimentos y Bebidas (especialmente carnes y lácteos ¡con aumentos de 12% y 7% respectivamente contra el mes anterio!) y las tarifas de los servicios públicos (que tuvieron plena incidencia: 6% arriba de enero). Es lamentable, pero en marzo se esperan nuevos aumentos récord: colegios privados, prepagas, subas estacionales en el rubro textil, tarifas y el impacto de la devaluación de mediados de mes. Algunos analistas optimistas sostienen que la inflación seguirá acelerando hasta mayo. Ni siquiera en los peores momentos del kirchnerismo, cuando no podíamos consultar cifras oficiales de inflación pues habían sido (abiertamente) manipuladas, se observaban aceleraciones inflacionarias de este tipo a comienzos de año. Estamos bajo un "régimen de alta inflación" que se distingue de una economía con problemas inflacionarios porque estos últimos se han hecho sistemáticos. El gobierno de Cambiemos -cuyo caballito de batalla fue la potencial capacidad de su equipo económico para resolver problemas monetarios- nos condujo a esta situación. Actualmente, la inflación es la más alta desde el año 1992. No se trata de la herencia recibida sino de una mala administración de la política económica. O sea, si se eliminan todas las restricciones a la entrada de importaciones baratas del resto del mundo, el corolario será que empresas locales cierren o se dediquen a la comercialización en vez de producir y despidan gente. Si se liberiliza íntegramente y de buenas a primeras el mercado de cambio, nuestra moneda se devaluará con serias implicaciones inflacionarias. Si se decide dolarizar las tarifas de los servicios públicos, también raudamente y sin medidas que morigeren el impacto social, el resultado será una aceleración inflacionaria y una merma de los ingresos. Como dice un amigo: hicieron un mal diagnóstico, tomaron malas medidas y tuvieron malos resultados. Desde que asumió Cambiemos, los salarios compran cada vez menos. Por un lado, los despidos masivos (recordemos: iniciados por el gobierno, al vaciar de cuadros técnicos de cada dependencia del Estado, dando una señal hacia el sector privado) deprimen la capacidad de negociar en paritarias, en un escenario donde además el Estado se desentiende del tema (o más bien ordena topes para los aumentos realmente miserables) y una clara desventaja de la clase trabajadora. El año pasado que la inflación cerró en 47,6%, el gobierno indicaba a través de la Secretaría de Trabajo que se firmaran paritarias por 25%. Este año la inflación cerraría en (un optimista) 35% así que tendremos paritarias menores. Por otro lado, es importante señalar el impacto de los tarifazos. Desde que asumió el macrismo la boleta de luz subió 26 veces (una inflación de 1.300% desde enero de 2016) y la de gas 12 veces (800%). Luego a partir de 2018 se sucedieron ajustes en peajes (14 veces el precio de comienzos de año) y tarifas de transporte público (de 7 veces en colectivos, 4 veces en subte). Entre otros precios regulados por el Estado: como prepagas, ABL, cigarrillos. Haciendo un cálculo aproximado, con cifras oficiales que resultan muy generales, se advierte que los salarios compran bajo la administración de Cambiemos menos del 80% de lo que compraban durante el gobierno anteriror. Las remuneraciones a los trabajadores registrados apenas se duplicaron en los últimos tres años, mientras que como decíamos arriba, el resto de los precios de la economía voló. Imagino esta situación en octubre de 2019 si Cambiemos volviera a ganar las elecciones: personas en Plaza de Mayo (si es que esta vez va alguna) agitando y cantando al unísono: "recesión, despidos, inflación!", "recesión, despidos, inflación!", "recesión, despidos, inflación!", y Macri con las manos en alto.



Opinión:

Con los precios en alto

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: