"¡Hola Perrito! ¿Volviste de las vacaciones? ¿Por dónde anduviste?", le dije a mi amigo con mi mejor sonrisa. "Vos sabés, Vicente… ¿Todos los años te tengo que explicar lo mismo? Me fui a ver a la tía en Mar del Plata y aprovecho a pasear un poco, caminar por la playa y sentir el aire fresco de las noches de la costa atlántica… Un placer que repito dos veces al año y por lo cual me siento un privilegiado" contaba el Perro, mientras su mirada parecía posarse sobre esa línea donde el cielo y el mar se unen.

"A mi mucho Mar del Plata no me agrada, menos en verano. Mucha gente, muchos edificios y por la noche me cago de frío… Además odio como manejan, sobre todo por Luro o por la Martínez de Hoz; se piensan que están en una pista. Yo prefiero Costa del Este. Está más cerca y muchas de las calles son de arena todavía. Después, te recomiendo Monte Hermoso. Es un tirón, pero vale la pena ver el atardecer sobre el mar. ¿Sabías que los Moyano vendieron el hotel?" le comenté al Perro, sin intención de generar ningún polémica.

"¿Martínez de Hoz? ¡Te quedaste en el tiempo Vicente! Ahora se llama De los Trabajadores. El HCD de Mar del Plata hace rato que le sacó el nombre de ese cipayo, aunque un tramito interno todavía mantiene los carteles, más por resistencia de los oligarcas que por derecho propio…"

"¡Ah! Nunca me enteré. Es que no volví más. Bueno, ahora que decís, la Rocca también se llamó De los Trabajadores, y alguna vez Rivadavia, claro... También le sacaron el nombre a la avenida que va al Puerto. Ahora es 6 de Julio y antes era Teniente Larrabure", dije haciéndome el gran conocedor. "Por fin te puse la tapa…", pensé.

"Vicente, Vicente... ¡Me das vergüenza ajena! Es verdad que a Larrabure lo han devaluado y ahora tiene unos pocos metros, pero deberías saber que convive con la 6 de Julio. De las vías hacia el río, la Avenida Teniente Coronel Del Valle Larrabure, llega hasta la Puerta 14 de la entrada a Axion, como la concocen los de refinería a la entrada de camiones cisterna que está pegada a Cabot".

¡Me mató otra vez el Perro! Qué ignorante me sentí al no estar al tanto de lo que pasa en mi propia ciudad. Y no solo eso. Me hizo pensar lo poco que sé de las personas por las cuales las calles de Campana toman su nombre. "La verdad que tenés razón –dije con prurito- no puedo no saber eso. Y pensaba que tampoco sabría hacer ni una reseña de algunos nombres de calles. Pero tampoco hay donde informarse sobre eso, porque nadie nos cuenta quién fue Barlaro, Carossa, Barletta, Lavezzari, Viale, Adela Aguiar, Coletta, Hipólito Fremi… Son todas calles, muchas de ellas en los barrios, que honraron por alguna razón con el nombre; pero hoy ya prácticamente nadie sabe a quienes se refieren ¿No te parece?" lo indagué al Perro, que me miraba como asimilando la pregunta y buscando información dentro de su disco rígido.

"¿Ves? Por eso me gusta hablar con vos. Sos medio chambón, pero te funciona. Tenés mucha razón Vicente. Muchas de esas personas que nombraste las tengo bien presentes. Pero la realidad es que nadie se ha tomado el trabajo de mantener vivo su recuerdo. Ni siquiera en las escuelas. Eso es muy peligroso, porque la historia que no se escribe, se olvida".

"¿Y de Larrabure qué me podés contar?, Se que fue un militar vinculado a la empresa Tolueno y que fue víctima de la guerrilla ¿no?". El Perro me miró un rato, dos segundos, pero parecieron eternos. Pestañó dos o tres veces y arrancó: "Eso que fue víctima de la guerrilla habría que investigarlo mejor… Pero arranquemos por el principio. Argentino Del Valle Larrabure nació en Tucumán y fue un ingeniero químico y militar, con una destacada tarea dentro en el campo de la investigación de combustibles y explosivos. Se puede decir que fue uno de los padres del combustible sólido, que posicionó a Argentina en la décadas del 60 y 70 entre unos pocos países del mundo con posibilidad de fabricar vectores (misiles) de largo alcance y con capacidad de llevar una carga útil importante. Es decir: un proyecto interesante desde el punto de vista espacial, ya que se podía utilizar para poner satélites en órbita, como así también con un potencial bélico. Algo impensado para la región. Ese combustible sólido era clave y no pasó desapercibido para varias potencias mundiales".

El Perro paró para tomar un sorbo de su cortado, cosa que aproveché. "¿Qué querés decir con eso que no pasó desapercibido? ¿Nos querían comprar ese combustible?"

"¿Me estás cargando? Estamos hablando de desarrollo militar y geopolítica… ¡Nos empezaron a espiar! Varias son las razones por las que la Argentina fue quedando de lado en el concierto internacional. Una de ellas quizás, fue sobre donde nos recostamos en cada una de las guerras mundiales; pero si hay algo por lo cual nos pusieron en la mira, fue por el desarrollo misilístico, que nunca estuvo claro quién lo financiaba, aunque en las últimas décadas (hablo de finales del siglo XX) se vislumbran algunos vínculos con medio oriente".

"¡Epa! Estamos hablando de armas… Perro: Entonces Larrabure estaba vinculado a estos proyectos. ¿Por eso lo secuestró el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)?"

"El Teniente Coronel era un genio, según dicen. Y al parecer un eslabón importante en ese desarrollo militar estratégico. Y ahí está el misterio: ¿Para qué quería el ERP en el año 1974 secuestrar a un tipo tan de escritorio, se podría decir? En esos momentos Larrabure se desempeñaba como Subdirector de la fábrica militar de Villa María (Córdoba) y el ataque llevado a cabo en 1974, si mal no recuerdo en agosto, fue raro. Revolvieron documentación, buscaban a ciertas personas y a Larrabure se lo llevaron para retenerlo durante más de un año en cautiverio. Hay pruebas que fue torturado y maltratado. Suena raro que, uno de quienes se decía tenía en su cabeza los planos de la geometría del motor y de los componentes de lo que se llamaba el misil "Cóndor I" estuviera en la mira del ERP. Años más tarde pudo saberse que tanto el Mosad israelí como los Servicios Británicos tenían como objetivo desmantelar el proyecto Cóndor; cosa que no sucedió hasta los 90, con la llegada de Carlos Menem al poder y sus relaciones carnales con los EE.UU."

"¡Faaa! –le dije al Perro- ¿Cómo carajos sabés tanto del tema? ¿Vos sabías que este secuestro era de falsa bandera?"

"No importa eso, Vicente. Pero la realidad es tan jodida que parece increíble. Porque aunque todo el mundo siga pensando que fueron fuerzas "subversivas" locales los victimarios de Larrabure, cuando en 2017 estuvo en Argentina el primer ministro israelí Benjamín Netayahu, un agregado de cancillería le preguntaba que sentía haber llegado por primera vez a la Argentina, a lo que "Bibi" (así le dicen al ex militar y héroe de la guerra de los 6 días, entre Israel y Egipto) expresó con una gran sonrisa que no era la primera vez que estaba en el país, que ya había estado en 1974 en una operación militar encubierta, algo que dejó boquiabierto a todos ya que nada se sabía de eso. No sería muy loco pensar que la operación a la que se refería tenía que ver con el Misil Cóndor y con el martirio de Larrabure".

Mientras contaba esto, el Perro no dejaba de batir compulsivamente el café, al cual miraba como hipnotizado ver girar la espuma. "Perro: Esto que contás, de ser cierto, es de una gravedad absoluta. Estamos hablando de una invasión de fuerzas extranjeras. Una operación militar dentro de nuestro territorio… Suena a conspiranóico…" le dije incrédulo.

"¿Vos creés que fue la única y la última? ¿Qué te pensás que fueron las voladuras de la embajada de Israel y la Amia? Pero bueno, ya te contaré que pienso de eso. Ahora, volvamos al Teniente Larrabure. ¿Por qué está su nombre en una avenida clave de Campana? Al terminar sus estudios de ingeniería química (entre los mejores de la promoción) fue destinado a la Fábrica Militar de Tolueno Sintético (que dicho sea de paso, fue inaugurada por Perón en persona en 1948) con el grado de capitán. Fue primero auxiliar técnico de la dirección y luego de 6 meses jefe de producción. Llegó a ser jefe del laboratorio, y en 1969 se lo llevaron a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, como ya te conté. Durante ese lapso de tiempo (5 años más o menos) vivió en Campana. Según gente que trabajó con él acá, tenía no sólo capacidad y liderazgo laboral, sino un trato personal muy grato y amigable. Su secuestro y posterior muerte generó un profundo impacto en la ciudad. Fue en 1975, gobierno de Isabelita".

"Bueno, Perro. ¿Por qué no te encargás vos de escribir sobre los "Próceres" de Campana? Hasta podrías hacer un libro, con ilustraciones de cada uno de los susodichos. ¿Qué te parece?" dije entusiasmado, como si le hubiera encontrado el lugar en el mundo a mi amigo.

"Dejáme de joder… Estoy contando los días para volver a la casa de la tía en Mar del Plata. ¿Cómo te dicen a vos?, ¿San Cayetano? ¿Me querés buscár laburo? Si querés la próxima grabás o tomás nota, y el librito publicálo vos si te dan bola… Lindo va a ser cuando relates la verdadera historia de por qué la Marcelino Ugarte ahora se llama Perón de un lado y Balbín del otro. Yo, Argentino, como Larrabure".

Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com