La noche, es la entrada al inconsciente, son los miedos, y los sueños, es abundancia, los obstáculos a sortear. Purifica procesos. Alcanzar los ideales. KIN 143- NOCHE 13- GUIADA POR LA MANO. Tono de trascendencia que nos lleva a soñar y quitarnos los miedos para sanar y avanzar. Con este sello, se termina esta secuencia de 13 días, que lideró el Mono, marcando el propósito. Disfrutar, reír, recuperar la capacidad de juego, ser optimistas, estar flexibles antes las avenencias de la vida. Esta trecena nos dio la posibilidad de amplificar la mirada, de poder vernos de otro modo, vernos desde afuera, como salidos del cuerpo, para poder entender cuáles son las cosas que debemos flexibilizar, la tormenta nos hizo transformar los pensamientos y LA NOCHE nos pide recuperar la capacidad de soñar!! EL CALENDARIO MAYA, el TZOLKIN no es como el gregoriano, los días no sirven para medir jornadas laborales, las energías forman secuencias, secuencias de 13 días, donde tenemos la posibilidad de aprender o cambiar cosas. La energía no es lineal, es en espiral ascendente, es para ir atravesando secuencia tras secuencia y aprendiendo, creciendo personal y espiritualmente. Es aprovechar la energía de la mejor manera posible con el menor gasto energético. Es usar las energías a nuestro favor para poder evolucionar. La noche nos pone a disposición la energía de la abundancia, interna, espiritual y externa también, la noche es los sueños, la capacidad de recuperar las ganas de soñar!! De soñar abundante! De ser abundante! La NOCHE trabaja en nuestro interior, es transformadora, nos ayuda a meternos en nuestra propia cueva, a hacer un inside, y poder determinar a qué le tememos, esos miedos que nos paralizan y no nos dejan avanzar. La noche, si no estamos en armonía, en eje, en nuestro centro, nos pone miedosos y fóbicos, hasta con posibles ataques de pánico. Recuerden que las energías siempre están bien dispuestas, depende de nosotros si las canalizamos en positivo o en negativo. Sabiendo lo que ocurre, si algo pasa, que nos transforma el día que venía muy bien, en negativo, encontrar el modo de desactivar esa NEGATIVIDAD hace que todo se vuelva a encauzar rápidamente. ¿Cómo? Haciendo cosas que nos hagan bien y nos bajen decibeles, yo pongo música que me gusta, me doy un baño y la música en mi obra maravillas, es una buena transformadora de humores, al final les comparto el NOCTURNO, de Chopin, que es hermoso, a disfrutarlo! ¡La noche nos ayuda a purificar procesos! es la imaginación y los ideales que queremos conseguir. La noche es sabia e intuitiva. Aprovechemos esa sabiduría e intuición para canalizar todos nuestros sueños y poder hacerlos realidad (en lo que respecta a lo material, hoy podemos recibir algún dinero que estábamos esperando) Buen domingo para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Noche 13 - Energía de Domingo 17/03/2019 - Fin Trecena del Mono

Por Alejandra Dip

