Tras la fase regular, en +35 ya se jugaron los repechajes y se definieron las llaves de Cuartos de Final. Y en +45 se confirmaron los cruces de semifinales.

El Torneo de Verano de Maxibasquet que se desarrolla en el Campana Boat Club ya ingresó en su etapa de definición, una vez concluidas las fases regulares de los certámenes de ambas categorías: +35 y +45.

En la "Copa Master Bus +35", la quinta y última fecha de la Zona A dejó la victoria de Lagartos por 85 a 79 sobre Los Tochos con una gran actuación de Mariano Misenta (30 puntos) y el aporte fundamental de Hernán Salvador (17). En tanto, en el perdedor se destacó el goleador del juego, Franco Salvo (33).

En el otro partido de esta zona, Paraná venció 77-54 a Belgrano en duelo de elencos zarateños. Cristian Zárate (21) fue el mejor del ganador, mientras que Eduardo Pinós (25) sobresalió en el perdedor.

Con estos resultados, las posiciones de la Zona A quedaron de la siguiente forma: 1) El Ancla (4-0), 8 puntos; 2) Paraná (2-2), 6 puntos, 3) Los Tochos (2-2), 6 puntos; 4) Lagartos (2-2), 6 puntos; 5) Belgrano (0-4), 4 puntos.

En la Zona B, la quinta fecha comenzó con la victoria de Selección por 69 a 65 sobre Ingeniero Raver de Los Cardales. Marco Dell´Acqua (24) y Fabián Churruarín (18) se destacaron en el ganador, mientras que Nicolás Forte (30) fue el mejor del elenco cardalense.

En el otro juego de esta zona, Tortugas derrotó 69-42 a Master Busc con Gabriel Spalla (17) y Sebastián Soto (15) como máximos anotadores. Martín Rambaud (11) y Fernando Puzio (10) sobresalieron en el perdedor.

Con estos resultados, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente forma: 1) Tortugas (3-1), 7 puntos; 2) Selección (3-1), 7 puntos; 3) Boat Club (3-1), 7 puntos; 4) Ingeniero Raver (1-3), 5 puntos; 5) Master Bus (0-4), 4 puntos.

El repechaje para acceder a Cuartos de Final enfrentó a los equipos que terminaron en el cuarto puesto de una zona con los que culminaron en el quinto lugar de la otra. De esta manera, Lagartos se midió con Master Bus, al que superó por 77 a 60 con Mariano Misenta (22) como máximo anotador, aunque el goleador del juego fue Fernando Puzio (24), figura en el perdedor.

Mientras que Ingeniero Raver superó por 77 a 69 a Belgrano de Zárate para avanzar también al cuadro de los ocho mejores. Nicolás Forte (21) y Brian Madera (18) se destacaron en el elenco de Los Cardales, mientras que Eduardo Pinós (36) fue nuevamente el mejor en el Indio.

Así, los cruces de Cuartos de Final quedaron de la siguiente manera: El Ancla vs Ingeniero Raver, Selección vs Los Tochos, Tortugas vs Lagartos y Paraná vs Boat Club.

TORNEO +45. En tanto, en la "Copa Ameghino Servicios", la quinta y última fecha comenzó con la victoria de Lagartos sobre Oxidados por 81 a 57 con un demoledor Marco Dell´Acqua, autor de 43 puntos.

Por su parte, Tortugas venció 89-64 a Los Barretos con grandes actuaciones de Gabriel Spalla (35) y Diego Tonelli (26). Finalmente, Mitre de San Pedro ganó los puntos ante Central Buenos Aires.

Así, las posiciones finales de la fase regular de este Torneo +45 quedaron de la siguiente manera: 1) Lagartos (5-0), 10 puntos; 2) Mitre (4-1), 9 puntos; 3) Tortugas (3-2), 8 puntos; 4) Los Barretos (2-3), 7 puntos; 5) Central Buenos Aires (1-4), 6 puntos; 6) Oxidados (0-5), 5 puntos.

En semifinales, Lagartos se medirá con Los Barretos, mientras que Mitre chocará con Tortugas.

Los goleadores de este certamen son: 1) Marco Dell´Acqua (Lagartos), 130 puntos; 2) Gabriel Spalla (Tortugas), 94 puntos; 3) Mariano Gatti (Central Buenos Aires), 93 puntos; 4) Matías Morales (Mitre), 82 puntos.