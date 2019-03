Publicidad Hawaii es el estado 50 de Estados Unidos de América. Íntegramente insular, formando por un archipiélago de 19 islas y atolones que forman la Polinesia norteamericana donde disfrutarán de selvas tropicales, montañas de paisajes escarpados y acantilados que los dejarán con la boca abierta. Seguramente en el imaginario de cualquier potencial pasajero, la idea de playas de arena blanca y hawaianas colgando collares de flores es lo primero que viene a la mente, o eventualmente olas gigantes para surfear. La realidad es que las playas no son de arenas blancas, pero sí de un color verdoso turquesa de infinidad de tonalidades, sumando a esto selvas tropicales, volcanes inactivos y variedad de actividades para no aburrirse en ningún momento. El aeropuerto de arribo más importante es Honolulu, ubicado en Oahu, la isla más poblada del estado. Honolulu es la capital del estado y sede de la playa más conocida, Waikiki. Dispone de universidad, grandes resorts de playa y gastronomía renombrada, pero además refleja la fusión de la cultura gringa con la polinésica y asiática, amigable por sobre todas las cosas. Aloha es lo que los locales usan para decir hola o chau y pueden ver a cualquier vecino compartiendo mangos entre las vallas de madera que dividen las propiedades, o simplemente llenando el estómago con gambas en puestos ambulantes. El espíritu de sus pobladores es relajado. Varias son las ciudades desde el continente con vuelos diarios a Honolulu, los destinos de salida más tradicionales son Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento; todas en California, pero también pueden arribar desde Atlanta, Houston, Dallas, para conectar desde Argentina con una sola escala. Nueva York incluso dispone de vuelos directos que atraviesan el país, permitiendo la posibilidad de combinar la Gran Manzana con esta exótica playa en un mismo viaje. También es posible visitar las islas a bordo de un crucero, Los Ángeles es en este caso el puerto de crucero más importante para iniciar la travesía, o desde el mismo Honolulu para visitar otras islas. El archipiélago tiene un tamaño de aproximadamente 2.400 Km, en medio del Pacífico y cerca de nada más que agua. Se ubica a la altura de la Península de Baja California, en México, arriba de línea del Ecuador. La formación de las islas es volcánica, similar a otros archipiélagos, como por ejemplo Galápagos. Honolulu será el punto de arribo si llegan por aire, y es aquí donde podrán entender de primera mano que sucedió en Pearl Harbor, visitando su base naval. Las playas, como dijimos antes, están siempre a la orden del día con Waikiki a la cabeza, dentro de Honolulu, Lanikai Beach del otro extremo de la isla, considerada durante años la mejor playa de EE UU, o surfeando olas en North Shore. El volcán Diamond Head también lo pueden visitar sin problema. Tengan en cuenta que en esta isla es muy económico alquilar un auto si quieren moverse en forma más autónoma. Hanauma Bay Nature Reserve, al sudeste de Oahu, es un sitio ideal para una aventura náutica, ya que pueden bucear en un cráter volcánico entre tortugas verdes y peces de arrecife, de colores fosforescentes. Le´ ahi es un circuito natural que pueden recorren caminando tranquilos los 2.5 Km que demanda la ida y vuelta. En la mitad del recorrido llegan a la cumbre del volcán inactivo, desde donde tienen una vista excelente de la isla. El parque funciona de 6 AM a 6 PM, cuando todos los visitantes deben estar ya fuera. Oahu y Maui son las únicas dos islas conectadas por ferry, al resto se llega por aire, a precios accesibles, dependiendo siempre de la época y disponibilidad. Maui es la isla más coqueta y la segunda más conocida. Aquí tienen la posibilidad de conocer el Parque Nacional Haleakala, con un paisaje lunar y su volcán que pasa los 3.000 metros, razón principal para visitar esta isla. Este volcán está activo y tiene la marca de ser el más elevado del mundo (de los volcanes activos). La isla es largamente famosa por su reputación en cuanto a surf hablamos, sus costas permiten además realizar otros deportes acuáticos. Dispone de unos recorridos en helicóptero donde podrán avistar valles, selvas tropicales y cascadas, el recorrido dura aproximadamente 65 minutos. Pueden también realizar navegaciones para avistar ballenas jorobadas. Kahuai es la isla más antigua y cuenta con los mejores paisajes, siendo a su vez la más tranquila y menos transitada. Es recomendable si lo que se busca es paz. Los volcanes inactivos, grutas y cuevas se repiten también aquí y entre lo más destacado se encuentra el cañón de Waimea. En esta isla fue filmado Jurassic Park y pueden realizar un tour guiado para conocer los escenarios que quedaron montados para esta saga. Por último, para redondear las 4 islas principales, terminamos con la Isla Grande de Hawaii, la de mayor extensión, con gran variedad de paisajes, incluso desiertos y picos nevados y el mejor parque de todas las islas, el Parque Nacional de los Volcanes, donde el volcán Kilauea pica en punta por esta activo y ser uno de los más vistosos y activos del mundo. En la Isla Grande de Hawaii es recomendable realizar el Grand Circle Tour, a bordo de un bus de lujo, donde recorrerán la isla de Oahu e irán descendiendo para hacer caminatas en volcanes y sitios más importantes de la isla. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Hawaii; el Estado archipiélago

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: