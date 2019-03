Esta tarde Mariana Trinchero presenta "Indefiniciones"

Se trata de su quinto libro. La cita es a las 17 horas en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana. "Nunca dejen de soñar, el placer radica, en intentarlo siempre" expresa en el epílogo de su último libro la vecina campanense Mariana Trinchero (51). Es así como este domingo 17 de marzo a las 17 horas en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana dará a conocer a la comunidad "Indefiniciones". La obra está dividida en 44 capítulos. La tapa es de Edgardo Trinchero. El prólogo lo escribió Nazareth Chesini. "Este libro refleja todas mis necesidades a explotar. Desde la risa a la filosofía, desde la pelea grotesca a la filosófico elevado. En la vida conviven todas las emociones y las sensaciones", cuenta en una charla con La Auténtica Defensa. La primera parte es narrativa y la segunda es una obra de teatro. "Filosofía, Sarcasmo e Ironía fue todo lo que necesité para rearmarme". Autora nacida y radicada en Campana. Tiene ocho obras de teatro infantil representadas en escuelas de la ciudad. Tres obras de teatro sobre historia argentina representadas por alumnos en actos patrios. Fue coordinadora del Taller de Poesía para alumnos de 9 a 11 años en el Colegio Rogacionista Padre Aníbal María Di Francia con el cual se publicaron dos antologías con las producciones logradas, tituladas "Humo y Espejos" (2007) y "Abismos del Alma" (2010), luego un infantil "Hechizos y Disparates" (2008), con ilustraciones de Jorgelina Decimavilla. En 2010 estrenó su primera obra de teatro para adultos "Cerrada por duelo". Por último Cuentos y poesías para Adultos "Valla Bulla" (2012). Un pilar importante en la publicación de sus obras es C.E.N. Ediciones, editorial cordobesa, fundada en 1999, que a la fecha ya lleva numerosa cantidad de libros. Ya pasaron doce años desde su primera publicación y asegura "siempre me gustó leer, en mi casa no había libros, así que fui un ratón de bibliotecas públicas o de bibliotecas ajenas. Siempre leía prestado y era una obsesión que mis hijas tuvieran todos los libros, yo los tenía que leer rápido porque tenía que devolverlos". En relación a sus gustos literarios, Trinchero no sigue a alguien particular. "Para mí la narrativa es libertad y encontré la voz, de poder ser la voz de otro. Tengo una felicidad absoluta, me fascina transmitir y saber qué es lo que generas. Yo me impregno de las cosas. Todo lo que le pasa al otro me importa, lo construyo, lo ficciono". Durante la presentación la autora leerá algunos de sus trabajos, y la acompañarán amenizando el encuentro, cantando una de sus hijas María Sol Palacios, Mariela Twyford y Milena Bonifacio. Actuando Alejandra Elena Blois y Jacqueline Valdez. El vino de honor a cargo de Carlos Alberto Bonifacio. Generando un ambiente propicio para que cada uno de los asistentes encuentre dónde hallarse reflejado. El libro ya está disponible en la librería Aula Magna de nuestra ciudad (Avenida Varela 855). Para saber más de la autora podes comunicarte por email atrincheromariana@hotmail.com o por Facebook y su canal de Youtube como Mariana Trinchero.





