Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni (cuarta parte) Milán, Italia

Giorgio: El Reino

Jesús regresará a la Tierra y no vendrá solo, regresará con una civilización de Seres maravillosos que Lo acompañarán, será una civilización que viene de las estrellas. Él les dará la misión de que sean nuestros inspiradores para que nosotros organicemos una nueva súper civilización. Jesús estará con nosotros durante un tiempo, luego regresará al Padre pero Lo veremos siempre porque tendremos un contacto directo con Él. Esta civilización nos enseñará a vivir. Nos hará comprender que no estamos solos en el Universo y que la vida en el Universo está representada por una gran familia cósmica. Los continentes de la Tierra no estarán divididos en Naciones, su división responderá a la cultura, o a las costumbres, pero habrá un único Parlamento mundial en el cual no habrá políticos. Los gobernantes serán elegidos directamente por los ciudadanos, sin necesidad de campañas electorales porque los ciudadanos verán el aura de los teólogos, de los científicos, de los profesores, de las maestras de la escuela, de los doctores en medicina. A través de la visión del aura los ciudadanos sabran quién es la persona más indicada para desarrollar un determinado papel. Posteriormente el Gobierno establecerá las reglas dictadas por la Confederación Interestelar. La Constitución de la Confederación Interestelar está escrita en un solo renglón en el que dice: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". El resto son todas reglas de una sociedad evolucionada. Contaremos con medios que nos llevarán alrededor del mundo, en un tiempo increíble. Si tu compañero vive en Sydney, Australia y tú vives en Milán, todas las noches podréis regresar juntos a casa porque tardaréis cinco minutos en llegar con vuestra nave. Entonces el mundo se convertirá en una ciudad en la que uno podrá desplazarse rápidamente. Podrás disfrutar de todo. La Madre Tierra estará limpia. Reinará la hermandad universal. Habrá un intercambio cultural entre todos los demás pueblos, será algo recíproco, habrá leyes específicas que coordinarán la vida en el Planeta y cada uno hará lo que más le gusta. También habrá un "servicio militar" que consiste en viajar por el Universo. ¿Te gusta este tipo de servicio militar? Nuestros hijos, de 0 a 14 años, serán nuestros, luego entrarán a la comunidad. La mayoría de edad será a los 14 años. Porque a los 7 años los jóvenes ya se habrán recibido y a los 14 ya serán capaces de pilotar aviones, naves, etc., a los 21 años se podrá ejercer la profesión de médicos, de científico, dedicarse a la agricultura, etc. La civilización de la Tierra se convertirá en una súper civilización en cuyas universidades se estudiará la historia de los héroes que formaron parte del nacimiento de la nueva humanidad, los precursores. Los acontecimientos más criminales ocurridos en la Tierra quedarán en el olvido, no quedará ni siquiera el recuerdo de lo cometido por el hombre. El dinero, que es la sangre de satanás, habrá dejado de existir. La razón por la cual vivimos en una sociedad infernal es precisamente porque existe el dinero. Adoraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a quienes identificaremos en la figura física del Padre, en el Sol, por consiguiente al mirar al Sol adoraremos a Dios.

El valor absoluto

Imagina que soy un alienígena y que vengo de un mundo como el que te acabo de describir. Viajo por el Universo, vengo a la Tierra y veo que esta sociedad ha elegido como valor absoluto el dinero. Para todo. Para tener hijos, para amar, para curarnos de las enfermedades. Ahora yo que soy un extraterrestre te digo: "Querida ¿cómo hago para no deprimirme en esta sociedad en la que todos adoramos a un pedazo de papel, nos matamos brutalmente por unos pedazos de papel y dejamos morir a nuestros niños por unos pedazos de papel? Ahora miro este pedazo de papel que tengo en mi bolsillo que me hace falta para volver a casa y le digo: "¡¿Cómo haces para ser el dueño absoluto de esta gente inteligente, hermosa, maravillosa? ¿Cómo habéis podido caer tan bajo?" ¡Es decir, se necesita una enorme genialidad para llegar tan bajo, en el sentido más loco de la palabra! ¡Tenéis pedazos de papel que son el valor absoluto de todo! Para curarnos del cáncer utilizamos pedazos de papel, para dar a luz un hijo usamos pedazos de papel, para darle forma a una idea hacen falta pedazos de papel, si tú quieres convertirte en doctora, o ser médico, antes tienes que someterte a un pedazo de papel! Ahora ¿te das cuenta de que yo soy un alienígena que vengo de otro mundo? Y no te hablo de mis problemas personales con los pedazos de papel porque te darían ganas de llorar, o de reír.

