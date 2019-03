La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/mar/2019 Primera D:

Un desacople defensivo le costó muy caro a Puerto Nuevo en Rosario











EL SALAÍTO ES ESCOLTA Con los tres puntos conseguidos ayer, Argentino de Rosario se aseguró continuar como único escolta del líder Argentino de Merlo. Por su parte, Puerto Nuevo seguirá 7º con 30 puntos, dado que Muñiz (28) queda libre en esta fecha 22 que ayer por la mañana comenzó con el empate 1-1 entre Central Ballester y Deportivo Paraguayo. En tanto, hoy domingo jugarán: Atlas vs Real Pilar, Defensores de Cambaceres vs Centro Español y Atlético Lugano vs Juventud Unida. Mañana lunes lo harán: Yupanqui vs Claypole. Y el martes se cerrará la fecha con Liniers vs Argentino de Merlo.

El Auriazul perdió 1-0 con Argentino por un tanto de Nicolás Echegaray a los 33 del segundo tiempo. De esta manera, el equipo de nuestra ciudad sumó su segunda derrota consecutiva. Y en la próxima fecha quedará libre. En un partido que estaba llevando adelante sin sobresaltos y en el que parecía tener controlado el juego, Puerto Nuevo se quedó ayer con las manos vacías en su visita a Argentino de Rosario en una acción que no parecía generarle mayor peligro, pero en la que descuidó a Nicolás Echegaray, autor del tanto de la victoria del Salaíto a los 33 minutos del segundo tiempo. Fue por la 22ª fecha del campeonato de la Primera D y significó la segunda derrota consecutiva para el Auriazul, que llegaba a este encuentro tras caer 2-0 como local frente a Liniers. De esta manera se quedó en la línea de los 30 puntos y no pudo pegar el salto al segundo puesto, lugar en el que se afianzó el Salaíto, que logró su sexta victoria consecutiva como local. Ahora, el elenco dirigido por Carlos Pereyra tendrá dos semanas hasta su próximo compromiso, dado que en la 23ª jornada quedará libre. De allí en adelante le restarán siete compromisos en los que peleará por asegurar su clasificación al Reducido y tratar de obtener la mejor posición de cara a ese octogonal por el segundo ascenso a la Primera C. EL PARTIDO Puerto Nuevo salió al campo de juego con cuatro cambios respecto a su última presentación. En el arco, Bonet reemplazó al suspendido Ponce De León, mientras que en la defensa ingresó Correa por Ramón (también suspendido), pasando Bangas a jugar como lateral izquierdo, mientras que Correa formó zaga central con Montiel, lo que generó que Sprovieri pasase como lateral derecho. En tanto, en el mediocampo, Colombano (recuperado de su lesión) y Fumeau suplantaron a Aguirre y Ferulano. Tácticamente, el elenco de Carlos Pereyra se paró 4-1-4-1, ante un rival que jugó 4-4-2, pero que no tuvo el empuje ni la profundidad que se imaginaba en la previa, dado que llegaba como único escolta del líder Argentino de Merlo y jugaba como local, condición en la que acumulaba cinco victorias consecutivas. Por eso, en la primera parte se vio un encuentro en el que los dos equipos se estudiaron mucho y en el que se dieron pocas situaciones de gol. De entrada, Baclini cabeceó un peligroso córner, pero de manera desviada. Mientras que Echegaray avisó moviéndose por izquierda, enganchando dentro del área y buscando el segundo palo de Bonet. El Auriazul, por su parte, lució ordenado y, por momentos, se animó a manejar el balón, con buena participación del regresado Colombano junto a "Chicho" Peñalba. De hecho, una muy buena combinación entre Colombano y Ruiz por izquierdo terminó con Nico dentro del área, pero sin poder darle fuerza a su remate, que terminó siendo controlado por el arquero Lucas Rodríguez. En el complemento, en un trámite parejo, el trámite se fue abriendo con el correr de los minutos, sobre todo porque Argentino empezó a ser un equipo más largo, pero sin claridad. Entonces el Portuario contó con mejores espacios para manejar el balón en torno al círculo central. Sin embargo, le faltó precisión cuando intentó profundizar para generar peligro real. Por eso, Pereyra mandó a la cancha a González, aunque "Coco" no pudo generar esa diferencia. Así, todo parecía encaminarse al 0-0, porque Bonet no pasaba sobresaltos y sus intervenciones eran para abortar envíos intrascendentes contra su área. Por eso sorprendió lo que ocurrió a los 33 minutos, cuando en una salida más del local, Baclini recortó terreno desde el lateral derecho hacia el centro del campo y se encontró con mucho espacio para habilitar a Echegaray sobre el otro costado (Sprovieri se cerró mucho y cuando quiso recuperarse se resbaló). Y el 10 rosarino no dudó dentro del área: amagó de zurda, enganchó y definió de derecha al primer palo ante el achique de Bonet para poner el 1-0. Para intentar revertir ese gol, Pereyra sumó a Orlando Sosa al ataque junto a Nazareno Gómez, pero a pesar de la voluntad del "Pampa", el equipo de nuestra ciudad no pudo encontrar situaciones claras de riesgo. Incluso, recién a los 45 minutos pudo rematar contra el arco de Rodríguez en una acción en la que Banegas se lanzó al ataque para buscar un pase de González y, tras pelear el balón, logró sacar un remate que se fue cerca del palo izquierdo del guardameta rosarino. Entonces, el pitazo final de Lucas Brumer marcó la sexta victoria consecutiva como local del Salaíto y la segunda derrota en fila para el Portuario, que no pudo recuperarse de la caída sufrida ante Liniers y ahora, dado que tendrá fecha libre, contará con tiempo para rearmarse para la parte final del campeonato en busca de asegurar su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINO DE ROSARIO (1): Lucas Rodríguez; Santiago Baclini, Esteban May, Santiago Heredia, Leandro Córdoba; Julián Bembo, Leonel Peralta, Emanuel Fabrizio, Matías Recalde; Facundo Camafreita y Nicolás Echegaray. DT: Marcelo Vaquero. SUPLENTES: Mateo Quintana, Mauricio Corvalán, Federico Peralta, Gastón López Nofri, Bruno Pintos, Joel Reinoso y Matías Zelante. PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonet; Julián Sprovieri, Santiago Correa, Joaquín Montiel, Nahuel Banegas; Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Nicolás Colombano, Tomás Fumeau, Mauricio Ruiz; y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Eliseo Aguirre, Gonzalo Leizza, Uriel Huarte, Agustín Martínez, Marcelo González y Orlando Sosa. GOLES: ST 33m Nicolás Echegaray (A). CAMBIOS: ST Reynoso x Recalde (A); 15m Corvalán x Bembo (A); 20m González x Ruiz (PN); 27m Peralta x Fabrizio (A); 30m Huarte x Colombano (PN); y 36m Sosa x Sprovieri (PN). AMONESTADO: Fabrizio (A) CANCHA: Argentino de Rosario. ÁRBITRO: Lucas Brumer.



LOS CAPITANES OSCAR PEÑALBA Y ESTEBAN MAY POSARON CON LA TERNA ARBITRAL. OTRO DEBUT AURIAZUL En el anterior partido como visitante, frente a Lugano, el mediocampista Alexandro Canale (categoría 2003) había hecho su debut en la Primera División de Puerto Nuevo. Y ayer fue el turno de Uriel Huarte, lateral izquierdo de la categoría 2001, que al igual que Canale está trabajando con el plantel superior desde principios de año. Ambos fueron promocionados junto a Alan Flores (volante central de la categoría 2002), Hernán Castaño (volante por derecha de la categoría 2003) y Enzo Cáceres (marcador central de la categoría 2002 que iba a ser titular frente a Lugano, pero que no pudo debutar por un problema físico).

