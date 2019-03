Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 17/mar/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 17/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







GANÓ RACING Con un gol de Lisandro López al minuto de juego, Racing Club venció anoche 1-0 a Belgrano de Córdoba como local y ratificó su liderazgo. Ahora, La Academia (que tuvo al campanense Leonardo Sigali como titular) llegó a los 55 puntos y le sacó cuatro de ventaja a su escolta Defensa y Justicia (51), que hoy visitará desde las 11 de la mañana a Patronato de Paraná. Ayer, además, Vélez superó 2-0 como local a Atlético Tucumán (Juan Mercier jugó el primer tiempo); Unión derrotó 3-0 en Santa Fe a Lanús; y Argentinos Juniors le ganó 3-2 como visitante a San Martín de San Juan (Nazareno Solís volvió a jugar después de varias fechas: ingresó a los 6 minutos del segundo tiempo). Antes, el viernes, Gimnasia (LP) 1-0 Newells y Aldosivi 3-0 Colón. SIGUE LA FECHA 23 Además del partido que jugarán Patronato y Defensa y Justicia desde las 11.00, hoy también habrá otros cuatro encuentros. A las 13.15, Talleres recibe en Córdoba a Tigre; a partir de las 15.30, San Lorenzo visitará a Rosario Central; a las 17.45, habrá clásico en Núñez con el duelo entre River Plate e Independiente de Avellaneda; y a las 20.00, Boca Juniors enfrentará en Tucumán al comprometido San Martín de Ricardo Caruso Lombardi. Mañana lunes, en tanto, Banfield enfrentará como local a Godoy Cruz (19.00) y Huracán se medirá con Estudiantes (LP) en Parque Patricios (21.10). PRIMERA B NACIONAL Ayer, en la continuidad de la fecha 20, Platense venció 3-0 como local a Arsenal y escaló hasta el octavo puesto con 28 unidades, quedando a dos de Villa Dálmine (4º con 30; queda libre este fin de semana). Por su parte, el elenco de Sarandí sigue 3º con 34 unidades (aunque todavía no quedó libre). Hoy domingo habrá nueve partidos: Nueva Chicago vs Chacarita, Los Andes vs Santamarina (T), Olimpo (BB) vs Temperley, Guillermo Brown (PM) vs Mitre (SdE), Ferro Carril Oeste vs Deportivo Morón, Brown (A) vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Defensores de Belgrano, Central Córdoba (SdE) vs Gimnasia (J) y Atlético Rafaela vs Instituto. El cierre de la fecha será el lunes con el líder Sarmiento recibiendo a Quilmes en Junín. PRIMERA B METRO En el arranque de la 29ª fecha, Defensores Unidos igualó 1-1 como local frente a Justo José de Urquiza y no pudo superarlo en la tabla de los Promedios. La programación continuará hoy con Almirante Brown vs Colegiales. Y seguirá mañana lunes con: All Boys vs Tristán Suárez, San Miguel vs Flandria, UAI Urquiza vs Acassuso, San Telmo vs Atlanta, Fénix vs Talleres (RE) y Sacachispas vs Comunicaciones. El martes, en tanto, jugarán: Barracas Central vs Deportivo Español y Estudiantes vs Deportivo Riestra. PRIMERA C Argentino de Quilmes (50 puntos) mantuvo su liderazgo a pesar de perder ayer como local ante Villa San Carlos (43) por 1-0. Aunque hoy podría ser alcanzado por Dock Sud (47), que visita a Deportivo Armenio (44). El que aprovechó para arrimarse fue Laferrere (47), que goleó 3-0 a Lamadrid. Los demás resultados de ayer fueron: Midland 0-0 Sportivo Barracas, Victoriano Arenas 1-0 Berazategui, Cañuelas 1-1 Deportivo Merlo y Excursionistas 3-2 Central Córdoba. Antes, el viernes: San Martín (B) 0-4 Luján y Leandro N. Alem 2-2 Ituzaingó. La fecha se cerrará el martes con Sportivo Italiano vs El Porvenir.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: