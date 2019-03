Rincón Tuerca

TC MOURAS: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato donde desde las 11 hs televisa la TV Pública. GANAR: Arrancó el campeonato de la categoría Rotax Bs As y en su clase el piloto local Matías Milla se llevó todo demostrando una vez mas en el buen nivel que siempre mantiene ganando la carrera. CURIOSO: Los dirigentes de la categoría TC del Oeste tomaron la determinación para esta primera carrera del año no cobrar la inscripción a sus pilotos que deseen estar desde la primera de la temporada. Una determinación curiosa para los tiempos que corren. AVANZAR: Ya se avanzan en los trabajos del nuevo auto para el piloto de Zárate que desea tener un auto competitivo para continuar todo el año en la categoría de nivel nacional. Si llegan en forma y termino será a partir de la cuarta carrera. TURISMO 4000 ARGENTINO: Visitan una vez más el autódromo Roberto Mouras donde encaran otra carrera del Campeonato con su habitual parque de autos donde la TV Pública televisa desde las 11 hs. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo la categoría Copa RF confirmaron que la primera fecha del campeonato para esta especialidad del Karting será el 24 de marzo en Ciudad Evita es decir el próximo finde semana. OBRAS: Siguen los trabajos en el autódromo de Rosario donde se extendió y se realizan obras en el total del escenario esperando la llegada del Turismo Carretera a dicha plaza en esta temporada. CONOCIMIENTOS: El triunfo incuestionable de Ayrton Pérez en el arranque del campeonato de la categoría Rotax mostró el buen trabajo del motorista Mauro Santucho que puso de manifiesto sus conocimientos en una categoría que hasta ese domingo no era un referente para tener en cuenta. Bienvenido!! FORMULA METROPOLITANA: En el autódromo platense la categoría llega este fin de semana para realizar dos carreras por el campeonato que televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. DESCUBRIR: Parece que ahora el piloto no tiene decido si arranca el campeonato de karting al descubrir que curiosamente los números no le cierran y quedará el vehículo guardado en el taller. Mirá vos! PROTAGONISTA: El auto para las picadas está listo para seguir siendo lo competitivo de siempre de la mano de Cristian Iglesias donde el campeonato de invierno lo puede tener como protagonista como viene sucediendo los últimos años. ENCUENTRO: Cuentan que el nuevo auto para la clase dos de Alma de Gastón D´Angelo se muestra de una manera mas para un encuentro que para correr con el sello de la dinastía de Escobar. TC PISTA MOURAS: Llegan al Autódromo platense para desarrollar otra competencia del presente calendario que televisa la TV Pública desde las 11hs. SEGUIR: El zarateño Leandro Cracco hoy corriendo en la categoría Alma tuvo la intención de pasarse al Turismo Pista a la Clase Uno pero a la hora de manejarlos presupuestos no estuvieron a la altura de las circunstancias y se decidió seguir un año mas en la categoría de Benavidez. SORPRENDER: La llegada de una nueva categoría al zonal sorprendió por estos días y se está sumando a la propuesta de Fedenor que arranca este fin de semana en Baradero donde ya cuentan con mas de 20 inscriptos que estarán en pista. CONFIRMADOS: La misma se compone de Fiat 600 que venía corriendo en otras categorías y ante el costo que provoca correr en esta nueva posibilidad a precios mas accesibles decidieron tal cambio en principio de Campana ya están confirmados Juan Muñoz, Silvestre Gallo y Gonzalo Conti. GT 900: Arranca el campeonato para la categoría este fin de semana en el autódromo de Bradsen comenzando desde las 10 hs con su espectáculo. RUIDOS: Ya están funcionando los nuevos motores del Super TC 2000 que ya provocaron una curiosidad en el público por el tema del ruido que provocan en su andar muy diferentes al anterior que utilizó la categoría. ABOCADO: El chasista Sergio Capecce está atendiendo hoy por hoy el karting de Gabriel De Lucca en las dos categorías que viene corriendo Pako y Rotax Bs As. Por el momento solo está abocado a un solo piloto. PAKO: La categoría está arrancando su campeonato en el kartódromo Argentino durante este fin de semana para todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo con un parque de máquinas que va con un caudal de pilotos en pleno crecimiento. FORMULA UNO: Comienza el campeonato de la categoría mas importante del mundo con su Gran Premio de Australia en este fin de semana. RETOMAR: Fernando Alonso en nota televisiva dejó entrever que es una posibilidad de retomar su actividad en la fórmula tras su alejamiento en la temporada anterior. ENCUENTRO II: Se viene el próximo fin de semana otro encuentro para los amantes del óvalo que convocara a los hinchas de Ford en el horario de 10 a 18 hs en el predio de Francisco Alvarez en el partido deMoreno. COMIDA: Todos los jueves por la noche los hermanos Domamari llevan adelante una comida muy tuerca donde además de ellos todos corredores se suman "El Vasco "Iturri, los Benitez, Sergio Yacobone, Scocozza el motorista y algunos amigos más donde a los postre afloran todos los recuerdos de su vida en el automovilismo. FEDENOR: La apertura de un nuevo año de competición para las categorías de Fedenor comienza este fin de semana en el autódromo de Baradero comenzando su espectáculo desde las 10 hs. BUSCAR: El motocross no arrancó de la mejor manera a nivel nacional aunque ya desde la Femo se viene trabajando para buscar una salida acorde para tal emprendimiento deportivo. DESILUSION: Ayer en las pruebas en el kartódromo de Zárate previo al arranque del campeonato en el día de hoy la desilusión entre el piloto y su motorista fue muy evidente y quizás para l a segunda del año tendrá otro motorista. HACER: Luego del excelente trabajo en la carrera del enduro del verano con un quinto puesto Valentino Lacognata decidió hacer todo el año en caso que arranque el presente campeonato siempre con el asesoramiento de su padre Diego. RALLY MAR Y SIERRA: Desde el viernes arrancó la propuesta de la categoría en la ciudad de Ranchos para todas sus clases donde hoy se define la competencia. HERMANOS: En esta competencia están participando los hermanos Emma Gabriel, Gustavo y Gerardo que se sumaron esta temporada con la llegada además de Virginia hija de Gabriel que hará la temporada completa. VOLVER: Finalmente Maximiliano Lacognata volvió a la actividad en karting sumándose a la categoría Rotax Bs As donde en la clase Master Nacional se ubicó en puesto décimo lo que dejó conforme al zarateño. DIENTES: Luego de la comida el jefe del equipo de Germán Henze decidió explicar como se debe buscar y en que condiciones debe estar un cordero para luego tirar a la parrilla para comerlo y Simon Moyano aseguró que debe tener solo dos dientes y comer pasto y tomar leche para estar bien a tiempo para tal emprendimiento. El alcohol todo lo puede! ARRANCARON: En la clase Micro Max de la categoría Rotax de karting también arrancaron el campeonato los Hermanos Santino y Bautista Panetta donde el primero quedó séptimo y el segundo llegó décimo primero. PODIO: El zarateño Gabriel De Lucca también se presentó a correr en la categoría Rotax y en la clase Master Nacional hizo podio con un segundo puesto en el arranque del presente campeonato. IDEA: La idea de Gabriel De Lucca también tiene la intención de seguir en la categoría Pako donde estaría corriendo algunas fechas del calendario pero no en su totalidad con el mismo equipo del año anterior. TC PICK-UP: La categoría de las camionetas arrancan su campeonato de ocho fechas este domingo en el autódromo platense donde cuenta con un parque interesante y la TV Pública desde las 11 hs televisa la misma. KART PLUS: La categoría está arrancando este finde semana un nuevo campeonato en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ASAMBLEA: El Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias convoca a sus socios a la Asamblea del próximo jueves 28 de marzo a las 20.30 hs en el Museo para presentar los balances correspondiente al último año. FORMADO: Desde el arranque del año el Club Arsenal parece haberse formado un reducto donde parte del ambiente tuerca suele ir a cenar con las exquisiteses que realiza Gustavo Ulrich que deja conforme a todos y ahora también habla de automovilismo el actual conserje. Que tal?! CONFIRMAR: En reciente nota televisiva Roberto Fioranelli volvió a confirmar que es fanático de Ford pero se compró una cupecita Chevrolet porque la vio muy linda mas allá de su amor por el óvalo. Anda viejo!

Rincón Tuerca

