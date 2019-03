¿Por qué cada vez descansamos menos?

Especialistas del Hospital de Clínicas hablan de las alteraciones del sueño más frecuentes en la población y qué aspectos de la vida cotidiana tener en cuenta para dormir mejor. "El ritmo de vida que llevamos cambió, el día laboral se ha prolongado y en promedio dormimos 2 horas menos que hace 20 años", sostiene el doctor Facundo Nogueira, jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas y explica que se trata de un fenómeno cultural de la modernidad: "Además, con la llegada del celular, las computadoras, la televisión e Internet estimulamos demás nuestro cerebro, exponiéndose a la luz artificial hasta la madrugada, lo que impide que el organismo entre en la fase de reposo". El cerebro necesita descansar por lo menos 8 horas diarias. "Si pasadas las once de la noche estamos aun recibiendo altas dosis de luz artificial y recibimos información a través del celular y otros dispositivos, a nuestro cuerpo le cuesta mucho más entrar en la fase de reposo y permitirnos el descanso que necesitamos", comenta el especialista. La calidad del sueño se mide por el cansancio que una persona padece durante el día. Ese es el termómetro de un correcto descanso. Aquellas personas con trastornos del sueño sienten que el descanso nocturno no fue suficiente ni reparador y está demostrado que en su quehacer cotidiano suelen fallar en tareas simples. "Apenas se levantan, ya se sienten cansados. Esto afecta el rendimiento físico e intelectual, con dificultad para concentrarse y necesidad de dormir durante el día, lo que los hace más proclives a cometer errores", relata Nogueira. Principales alteraciones del sueño: "Se estima que a nivel mundial entre el 50 y el 70% de los hombres roncan y en mujeres, la cifra se reduce a la mitad." explica Nogueira y sostiene además que "La apnea es el trastorno respiratorio más grave y uno de los principales en las alteraciones del sueño. 2 de cada 3 personas con apneas sufren de hipertensión y pueden desarrollar diabetes, con el consecuente riesgo de sufrir ataques cardíacos o accidentes cerebro-vasculares". "Es común que aquellos que roncan severamente o tienen apneas de sueño no se den cuenta hasta que quien duerme con ellos se los hace notar. Ahí recién consultan al profesional. Sin embargo, hay otros síntomas a tener en cuenta: si la persona se despierta mucho durante la noche, un dolor de garganta persistente, mucha sed, dolor en las piernas, o dificultad para dormir", puntualiza el especialista. Las claves para descansar mejor: -Darle al sueño la importancia que tiene. Dormir no es una pérdida de tiempo ni resta capacidad para hacer otras cosas. Sino todo lo contrario, un descanso adecuado nos permite estar plenos durante el día. Los especialistas recomiendan descansar entre 7 y 9 horas diarias. -Reducir la exposición a pantallas después de las 11 de la noche ya que el uso del teléfono celular en horas de descanso equivale a tomarse una taza de café o comer chocolate, dos factores que colaboran a retrasar el sueño. Permitir que el cuerpo sepa que se acerca la hora de dormir y pueda relajar. -Ser prolijos con la alimentación: la cena no debería ser la comida más importante del día. Evitar las comidas pesadas en la noche porque prolongan el proceso de digestión en momentos en que debemos dormir. Respetar las 4 comidas del día. -Hacer actividad física regular, dos a tres veces por semana, preferentemente por la mañana y la tarde. No durante la noche, contrario a lo que se cree, hacer deporte en la noche es contraproducente para el organismo. -Siesta: una buena siesta puede ser necesaria en momentos en que una persona está realmente cansada. No deben ser largas, conviene que no excedan los 20-30 minutos. De lo contrario el cerebro es desorientado sobre los procesos metabólicos.



¿Por qué cada vez descansamos menos?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: