La Policía desalojó el predio del exderby; luego quisieron ocupar la nueva Biblioteca







Los usurpadores se retiraron del terreno, ubicado en la entrada del barrio San Felipe, de forma pacífica. Sin embargo, después quisieron llevar el reclamo hasta el intendente Abella irrumpiendo en el nuevo edificio del Parque Urbano. Momentos de tensión se vivieron en la tarde de ayer en la ciudad, con la Policía avanzando sobre los vecinos que mantenían un acampe en el expredio del derby y ellos a su vez irrumpiendo en la Biblioteca Municipal para exigir la presencia del intendente Abella. Cerca de 40 uniformados y casi una decena de móviles pertenecientes a la Policía Local, Comisaría Primera y Grupo de Apoyo Departamental (GAD) se desplegaron pasadas las 17:30 horas en los alrededores de los terrenos del exderby, ubicados en la entrada al barrio San Felipe. Algunos con itacas, otros con escudos y cachiporras, se dividieron en tres formaciones y avanzaron hacia el centro de la manzana. Antes, el comisario Pablo Pujol había dialogado los vecinos y les había pedido que se retiraran del lugar. A regañadientes y levantando sin prisa sus pertenencias, aceptaron. En menos de una hora la Policía terminó con la toma del terreno que había comenzado el sábado, cuando vecinos comenzaron a ocuparlo bajo el pretexto de haber escuchado que personas de nacionalidad paraguaya pretendían hacerlo en cualquier momento. El Municipio tomó conocimiento de la situación y sus abogados radicaron la denuncia en la Comisaría. La Policía intervino, pero los vecinos solo retiraron la demarcación de terrenos a repartir que habían establecido: avisaron que se iban a quedar acampando hasta poder hablar con el jefe comunal. Este lunes, un grupo de ellos armó un petitorio y fue hasta el centro de la ciudad a intentar entregárselo en mano a Abella. No lo encontraron ni en el Palacio Municipal ni en las nuevas dependencias del Parque Urbano, edificio al que volvieron después de que fueron sacados del exderby. Mientras los uniformados en San Felipe apostaban móviles policiales en el centro del terreno recuperado y se preparaban para una larga noche de vigilia, recibían reportes de que varios de los vecinos se habían trasladado hasta la Biblioteca Municipal. Al llegar a esas instalaciones, los efectivos policiales se encontraron los vecinos adentro y exigiendo la presencia del intendente. "De acá no nos vamos", anunciaba una de las mujeres que lideraba el reclamo. Había jóvenes mamás con bebés en los brazos y chicos que aprovecharon para poner a prueba las nuevas computadoras del lugar. Tras varios minutos, la Policía logró hacer desistir a los manifestantes, quienes abandonaron la Biblioteca sin incidentes. La mayoría de los usurpadores viven en los alrededores del exderby. Según trascendió, varios de ellos tienen casa propia. Pero hay otros que se encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional. Cuando se estaba yendo de la Biblioteca, una mujer le contó a este medio que tiene en curso un juicio de desalojo. Separada, tiene tres hijos menores de edad y, a su vez, un cuarto hijo con familia, todos viviendo bajo el mismo techo. "No sé todos los casos, pero el mío es por necesidad", aseguró la vecina, que partió con los ojos llenos de lágrimas.

En la Biblioteca, los vecinos amenazaron con quedarse hasta ser recibidos por Abella.





La Policía tomó control del terreno del exderby en menos de una hora. No se registraron incidentes.





Del operativo participaron Policía Local, GAD y personal de la Comisaría Primera.





El comisario Pablo Pujol dialoga con los usurpadores, quienes aceptaron retirarse sin oponer resistencia.

#Ahora intento de usurpación en el predio Ex Derby de barrio San Felipe. Gran cantidad de personas habían demarcado parcelas con hilos, estacas y piedras.

Importante despliegue policial ???? Comando Patrulla, GAD y Comisaría de #Campana pic.twitter.com/LbwjHxCWHJ — Daniel Trila (@dantrila) 16 de marzo de 2019

