Auto robado minutos antes es encontrado prendido fuego

Fue durante la noche del domingo en el barrio Villanueva. No se encontraron a los responsables. Un automóvil que había sido robado apenas minutos antes fue hallado siendo devorado por las llamas en Castilla entre Savio y Granaderos, barrio Villanueva. El hecho se registró en la noche del domingo. Para controlar el incendio, Bomberos Voluntarios desplegó el móvil 36. En tanto, la Policía Bonaerense apostó al móvil de zona 3 del Comando Patrulla. Según trascendió, el Fiat Punto siniestrado había sido sustraído esa misma noche. Los dueños radicaron la denuncia en la Comisaría. No se logró encontrar a ninguno de los responsables en el lugar.

El Fiat fue encontrando entre pastizales. Fue consumido por las llamas.

#Ahora incendio de vehículo entre los pastizales del predio ex canchita peña de Boca, Castilla entre Savio y Granaderos. El Fiat Punto había sido robado minutos antes, los dueños estaban haciendo la denuncia. Trabajó el móvil 36 de Bomberos a cargo Tony Del Monte, CP zona 3 pic.twitter.com/UFQoecZOpy — Daniel Trila (@dantrila) 18 de marzo de 2019 FALTA DE ILUMINACION #QuejaVecinal boca de lobo. Falta de luminarias en Savio y Castilla, campo donde incendiaron el vehículo robado recientemente (ya incendiaron varios autos el año pasado). Además de la falta de iluminación, los pastizales y árboles convierten el lugar en zona peligrosa. pic.twitter.com/zdiPzEsTJX — Daniel Trila (@dantrila) 18 de marzo de 2019 ZONA ABANDONADA #QuejaVecinal pastizales y arboleda en total abandono, basura en la calle, pérdidas de agua potable y falta de iluminación en toda la cuadra, Castilla y General Savio, predio ex canchita Peña de Boca, vecinos reclaman que el municipio coordine con el propietario y limpien. pic.twitter.com/LdNcn9ZoM3 — Daniel Trila (@dantrila) 18 de marzo de 2019

