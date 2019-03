La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/mar/2019 Choque en la entrada de la feria







Fue el domingo entre un Renault Clio y un Peugeot 307. Tres heridos. Un Peugeot 307 chocó a un Renault Clio en la entrada a la feria de la Ruta 6. El hecho ocurrió el domingo, cuando el Clio salía del centro comercial y el Peugeot circulaba por la autovía rumbo a la ciudad. Según trascendió, el Clio no había advertido al Peugeot, que a su vez no tuvo tiempo de frenar. Dos ambulancias del SAME trasladaron al Hospital Municipal San José a dos mayores y a un menor. Del operativo de emergencia también participó el móvil de zona 8 del Comando Patrulla.

Personal del SAME traslada al nosocomio local a uno de los heridos.

#Dato por confiado. Choque de dos vehículos en la salida de la Feria Ruta 6, Av. Rivadavia. Un Renault Clío salió en sentido a Las Acacias sin advertir el Peugeot 307 que venía en el mismo sentido sin tiempo a frenar. 2 Ambulancias ?? de SAME trasladan 2 mayores y una menor, CP 8 pic.twitter.com/cVgtfanj6v — Daniel Trila (@dantrila) 18 de marzo de 2019

