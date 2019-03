La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/mar/2019 Mujer herida tras ser embestida por un auto







Este lunes chocaron en la intersección de Colectora Sur y avenida Rivadavia un Chevrolet Corsa y una Zanella 110. Como resultado del accidente, la mujer a bordo de la motocicleta debió ser trasladada al Hospital Municipal San José por personal médico del SAME. En principio, sufría una lesión en uno de sus tobillos. Según trascendió, el choque ocurrió cuando el Corsa cruzaba la colectora en sentido a Villanueva y la moto se le apreció de repente, oculta detrás de un auto. Del operativo de emergencia también participó el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

Personal policial y SAME atienden a la motociclista herida.

#Dato choque en el cruce de Colectora Sur, el Chevrolet Corsa cruzaba hacia Villanueva y la Zanella 110 circulaba por Av. Rivadavia detrás de un auto, al parecer la conductora no la vio a tiempo. La mujer de la moto con lesión en el tobillo fue trasladada por ?? SAME, CP ?? 7 pic.twitter.com/oeR7r0NIc4 — Daniel Trila (@dantrila) 18 de marzo de 2019

