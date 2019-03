P U B L I C



Se impuso 1-0 como visitante con un tanto de Michel Bustamante en la primera parte. En la próxima fecha jugará un duelo clave: como local enfrentará a Deportivo Pila, al que alcanzó en el tercer puesto de la zona. Everton ya clasificó. Por la octava fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte de Torneo Federal Regional Amateur 2019, Atlético Las Campanas consiguió un triunfo vital al superar 1-0 como visitante a Sport Club Magdalena. Con esta victoria, el equipo de nuestra ciudad no sólo sumó sus primeros puntos en condición de visitante, sino que además igualó a Deportivo Pila en la tercera posición de la zona y mantuvo vivas sus chances de alcanzar la clasificación a la próxima instancia. En ese sentido, las mejores opciones de Las Campanas es apuntar a terminar como uno de los mejores terceros de las zonas de cinco equipos, dado que Everton de La Plata superó 1-0 a Deportivo Pila y aseguro su clasificación, mientras que a ADIP de La Plata sólo le resta obtener un punto para hacerlo también. Por ello, para el conjunto dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti se viene un partido clave: es que por la novena y anteúltima fecha recibirá justamente a Deportivo Pila, equipo con el que comparte el tercer puesto actualmente. Es que tras los resultados del domingo, las posiciones de esta Zona 5 de la Región Pampeana Norte quedaron de la siguiente manera: 1) Everton, 14 puntos; 2) ADIP, 13 puntos; 3) Atlético Las Campanas y Deportivo Pila, 7 puntos; 5) Sport Club Magdalena, 4 puntos. Y en la próxima fecha, además de Las Campanas vs Deportivo Pila, también jugarán ADIP vs Sport Club Magdalena, que ya no tiene posibilidades de clasificación a la próxima fase. El domingo, Las Campanas logró el triunfo gracias al tanto que marcó Michel Bustamante a los 36 minutos de la primera parte, luego de un largo saque de Emmanuel Coesta que sobró a la última línea local y que aprovechó el talentoso volante ofensivo para meterse en el área y definir de cara al arquero de Sport Club. Fue un golpe clave en el juego, porque el local, dentro de un trámite parejo, había comenzado mejor en el partido y en los primeros 20 minutos obligó a dos grandes intervenciones del arquero Emmanuel Coesta. Sin embargo, tras esos sacudones, Las Campanas llegó al gol y después supo controlar a su rival para defender esa ventaja y quedarse con los tres puntos. La formación titular que presentó la dupla Cejas-Navazzotti en Magdalena fue la siguiente: Emmanuel Coesta; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Damián Arce, Tulio Barrios; Franco Otta, Iván Oddiard, Braian Ferulano, Nicolás Giménez; Michel Bustamante y Diego Gómez. Luego, en el segundo tiempo, Ramón Vallejos reemplazó a Otta a los 26 minutos; y a los 41, Agustín Godoy y Daniel Miño suplantaron a Arce y Gómez.

LA CELEBRACIÓN DEL TANTO DE MICHEL BUSTAMANTE EN MAGDALENA.





LA FORMACIÓN TITULAR QUE PRESENTÓ LAS CAMPANAS EL DOMINGO.



Torneo Regional Federal:

Atlético Las Campanas ganó en Magdalena y sigue soñando con la clasificación

