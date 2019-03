Se presentará el Observatorio Municipal de los derechos de las personas con Discapacidad

El lanzamiento oficial será este jueves en el Centro Educativo Municipal. Este organismo buscará efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Este jueves a las 9 en el Centro Educativo Municipal, se presentará oficialmente el Observatorio Municipal de los derechos de las personas con Discapacidad. El objetivo de dicho observatorio es efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Ley Nacional Nº26.378). "El Observatorio fue creado el año anterior mediante una ordenanza y en este 2019 se pone en marcha respetando los lineamientos del Observatorio Nacional", explicó la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi. La funcionaria además detalló que "este organismo permitirá monitorear la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad". Finalmente, anunció que está pensado para la gente, las instituciones y todos aquellos que deseen participar apoyando un marco de acciones más inclusivas. Por su parte, el director General de Desarrollo Humano, Mariano Fiore, enfatizó que "se busca promover todas las acciones que permitan velar por los derechos de las personas con discapacidad según la normativa vigente. La idea es que desde el Municipio se los acompañe teniendo en cuenta sus necesidades". Además mencionó que el Observatorio se extiende más allá del ámbito municipal. "Abrir este espacio es un desafío muy importante para trabajar y pensar nuestra realidad a nivel local", cerró Fiore. A su turno, la directora de Discapacidad, Márgara Pons, indicó que el Observatorio se presenta en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. "Queremos entre todos pensar acciones en pos de la inclusión y de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo es consolidar tareas en distintas áreas. Buscamos conocer experiencias que permitan afianzar acciones más integradores e inclusivas", mencionó. Finalmente, detalló que "puntualmente el observatorio tiene la capacidad de generar informes que podrán tenerse en cuenta en el delineamiento de las acciones". Acompañando este anuncio estuvieron presentes la subdirectora de Empleo, Nancy Alberici y Matías Lugo de la Dirección de Deportes, quienes coincidieron en destacar que la importancia de acompañar e incorporar acciones desde diversas áreas. "Desde que asumimos, por decisión del Intendente, comenzamos a ocuparnos de todos los programas que promoviesen la inclusión laboral. A través de la Oficina de Empleo estamos dispuestos a acompañar esta iniciativa", comentó Alberici. Y Lugo indicó que "se trabaja con el compromiso de acrecentar y fomentar mayor cantidad de agentes que promuevan un deporte inclusivo". DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN Una vez finalizada la presentación del Observatorio, el grupo Esperanza encabezará una "panfleteada" en la avenida Rocca donde repartirán folletería a fin de concientizar sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. Además, la Dirección de Discapacidad del Municipio acompañará esta actividad brindando al público información sobre el Observatorio indicando cómo será su funcionamiento y de qué manera vecinos e instituciones podrán incorporarse.

El Observatorio se presentará el jueves, anticiparon en conferencia de prensa.



Se presentará el Observatorio Municipal de los derechos de las personas con Discapacidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: