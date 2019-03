Así lo muestra la tabla tras la 20ª fecha: entre el 5º puesto que ocupa Villa Dálmine y el 14º que ostenta Almagro solo hay tres puntos de diferencia. Mientras que Arsenal y Brown (A), que están 3º y 4º, todavía no quedaron libres. La paridad del campeonato de la Primera B Nacional se sigue acrecentando fecha tras fecha y, de esa manera, la pelea por un lugar en el Reducido por el segundo ascenso a la Superliga se muestra hoy más caliente que nunca, con 14 equipos peleando por siete lugares (especulando con que Sarmiento y Nueva Chicago serán los que disputen el ascenso directo). En ese sentido, tras completarse la 20ª fecha, entre el 5º puesto que ocupa actualmente Villa Dálmine y el 14º que ostenta Almagro solo hay tres puntos de diferencia. Mientras que el 16º, Atlético Rafaela, está a tres unidades de distancia del 9º escalón, último lugar de clasificación a este octogonal. En tanto, Arsenal de Sarandí y Brown de Adrogué, que están tercero y cuarto respectivamente y parecerían tener un poco más de aire en esa pelea, todavía no han quedado libres, por lo que tampoco están en condiciones de regalar puntos. Así, en las cinco fechas que restan puede suceder cualquier cosa. Y Ferro Carril Oeste es un ejemplo de ello: tras una racha de siete derrotas en nueve presentaciones despidió a su entrenador Alejandro Orfila y cuando parecía que su final de temporada se iba a limitar a escaparle al descenso, consiguió 11 de los últimos 15 puntos que disputó, llegó a las 27 unidades y ahora quedó apenas un punto por debajo de Platense (9º con 28). Para terminar de darle forma a esta racha, el Verde de Caballito consiguió el domingo su tercera victoria consecutiva al golear 5-1 a Deportivo Morón. Otro que salió con saldo positivo de esta 20ª jornada fue Temperley, que le ganó 2-0 como visitante a Olimpo en Bahía Blanca y también alcanzó la línea de los 27 puntos. Por su parte, Villa Dálmine apenas perdió un lugar en esta fecha en la que quedó libre: sólo fue superado por Brown (A), que consiguió una gran victoria sobre Independiente Rivadavia de Mendoza, que podía pasar al Violeta y terminó quedando en el 10º puesto. Otros que podían adelantar al equipo de nuestra ciudad eran Agropecuario (perdió 1-0 con Gimnasia de Mendoza) y Mitre de Santiago del Estero (cayó 3-0 en su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn). En cuanto al margen con el que quedó Villa Dálmine para mantenerse dentro de los nueve primeros, actualmente es de dos puntos respecto a Independiente Rivadavia. Por eso, y porque enfrenta a un rival directo como Agropecuario, en su próxima visita a Carlos Casares (se jugaría el domingo 24 a las 19 horas) debería sumar para mantenerse en el grupo de privilegio. No será el único duelo entre equipos con aspiraciones de Reducido que ofrecerá la 21ª fecha: también se medirán Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste, Temperley vs Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano vs Platense y Arsenal vs Gimnasia de Mendoza. Incluso, Gimnasia de Jujuy (17º con 23) vs Almagro (14º con 27) podría reunir también esas características. FECHA 20. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes: Gimnasia (M) 1-0 Agropecuario; Platense 3-0 Arsenal; Nueva Chicago 1-1 Chacarita; Los Andes 2-0 Santamarina; Olimpo 0-2 Temperley; Guillermo Brown (PM) 3-0 Mitre (SdE); Ferro Carril Oeste 5-1 Deportivo Morón; Brown (A) 1-0 Independiente Rivadavia; Almagro 3-0 Defensores de Belgrano; Central Córdoba (SdE) 2-0 Gimnasia (J) y Atlético Rafaela 1-0 Instituto. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Sarmiento de Junín recibía a Quilmes con la intención de escaparse en la cima del campeonato

Imagen ilustrativa. Foto: @VilladalmineOk



Primera B Nacional:

La lucha por ingresar al Reducido por el segundo ascenso quedó al rojo vivo

