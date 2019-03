ENTRADAS La organización de la Copa Argentina confirmó que la venta de entradas para el partido frente a San Martín de San Juan será únicamente en el estadio Juan Carmelo Zerrillo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde Villa Dálmine ocupará la tribuna visitante. Las boleterías estarán abiertas desde las 15 horas y los precios serán de $350 para las Populares y de $600 para las Plateas. Juega mañana desde las 18.10 en el estadio de Gimnasia de La Plata. Walter Otta dispondría una formación alternativa. Este martes, el plantel de Villa Dálmine estará cerrando esta tarde su preparación de cara al debut en la Copa Argentina 2019, en el marco de una semana importante para el cuerpo técnico encabezado por Walter Nicolás Otta que, obviamente, no quiere descuidar la participación en el campeonato de la Primera B Nacional, que lo tendrá al Violeta jugando el domingo en Carlos Casares un duelo clave frente a Agropecuario. Por ello, "Nico" ya adelantó que habrá variantes en la formación titular que presentará mañana desde las 18.10 horas frente a San Martín de San Juan en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. En ese sentido, es muy probable que Juan Ignacio Dobboletta vuelva a ocupar el arco después de perder este año la titularidad a manos de Juan Marcelo Ojeda. Mientras que en defensa es una fija la presencia de Fernando Alarcón (fue expulsado ante Gimnasia de Mendoza y no podrá jugar contra Agropecuario). Otro que estaría desde el arranque en la última línea es Marcos Martinich, aunque podría jugar como compañero de zaga central de Alarcón o como lateral izquierdo (dependería de la inclusión o no de Cristian González, quien seguramente reemplace a Alarcón en Carlos Casares). En el mediocampo, quienes podrían tener su oportunidad desde el inicio son Fabricio Brener y David Gallardo, que jugarían por las bandas. Mientras que en ofensiva Germán Lesman sería otro habitual suplente que probablemente tenga la opción de iniciar el partido. Algunas de estas dudas empezarán a develarse esta tarde, luego del entrenamiento que el plantel realizará en el estadio de Mitre y Puccini, cuando se conozcan los jugadores que quedarán concentrados a la espera del duelo frente al elenco sanjuanino.



Copa Argentina:

Villa Dálmine cierra su preparación para enfrentar a San Martín (SJ)

