El Verdinegro cayó el domingo 4-0 como visitante frente a SAPA de Marcos Paz . En tanto, resta definirse una serie para conocer el rival de La Josefa en la próxima fase. Después de haber perdido 1-0 en la ida, poco pudo hacer Defensores de La Esperanza en la revancha frente a la Sociedad Atlético Pabellón Argentino (SAPA) de Marcos Paz y de esa manera quedó eliminado en los Octavos de Final de esta Copa de Clubes Federación Norte 2019. El Verdinegro sufrió un gran primer tiempo de SAPA, que anotó sus cuatro goles en esos 45 minutos iniciales: Juan Ignacio Barandiaran por duplicado, Bernardo Paularena y Juan Ángel Paularena, de tiro libre, establecieron una ventaja que el Defe ni siquiera pudo descontar en el complemento. Así, el conjunto dirigido por Cristian Tejera siguió el mismo camino que Real San Jacinto, que el sábado cayó 4-1 como visitante frente a Sarmiento de Zárate y no pudo revertir la serie que ya lo tenía 2-1 abajo tras el partido de ida. Ese mismo sábado, el que sí logró recuperarse del primer juego fue el Club Atlético La Josefa, que luego de perder 2-1 como local en la ida frente a Belgrano de Zárate, consiguió un agónico 2-0 que le permitió clasificarse a los Cuartos de Final. Leandro Gómez había nivelado la serie en el primer tiempo con un gran tiro libre, pero el subcampeón de la Liga Campanense necesitaba un segundo tanto para avanzar. Y esa conquista llegó en el tiempo adicionado de la segunda parte, con un potente remate de Iván García que desató el festejo de todo el pueblo "josefero". El rival de La Josefa en la próxima instancia todavía no está confirmado, dado que uno de los cruces de Octavos de Final está pendiente de resolución del Tribunal de Disciplina: el partido revancha entre Don Orione y Social Obrero de Zárate fue suspendido tras el entretiempo por falta de médico. Igualmente, según trascendidos, sería Las Palmeras de la Liga de San Pedro. El resto de los clasificados a Cuartos de Final son ATILRA de Luján (que eliminó a River de Chacabuco tras igualar 2-2 y por mayor cantidad de goles de visitante tras el 1-1 de la ida), Las Palmeras de San Pedro (venció 5-2 a Pilar Unidos después del 0-0 de la ida), La Sonia de José C. Paz (goleó 4-1 a Universitario y redondeó un 10-1 en el global) y 12 de Octubre de San Nicolás (perdió 5-3 como visitante ante Obras Sanitarias de Arrecifes, pero avanzó gracias al triunfo 2-0 de la ida y la mayor cantidad de goles como visitante).

Copa Federación:

Defensores de la Esperanza quedó eliminado y, así, solo la Joséfa estará en Cuartos de Final

