La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 Un menor le robó el auto a su papá y fue perseguido por varios barrios de la ciudad







La persecución se extendió por diferentes barrios de la ciudad. La Policía no logró detenerlo. Terminó su raid solo cuando despistó por exceso de velocidad en la Autovía 6. El adolescente no habría sufrido heridas de gravedad. Un adolescente le robó el auto a su papá y salió a dar vueltas por la ciudad, hasta que despistó en la Autovía 6 a la altura del barrio Las Acacias. El hecho ocurrió ayer por la tarde: según trascendió, el joven se subió al Volkswagen Polo de su padre en el barrio La Josefa, salió en dirección a Escobar, dio la vuelta, entró por Las Campanas y enfiló por Vigalondo hacia la Ruta 6. Efectivos policiales a bordo de un móvil del Comando Patrulla comenzaron a seguirlo para intentar detener su marcha, pero la persecución fue en vano. El joven solo se detuvo cuando el auto, al parecer por exceso de velocidad, salió de la ruta y fue a parar contra una zanja aledaña. En principio, el joven solo habría sufrido heridas de poca consideración. Por fortuna, esa peligrosa maniobra tampoco tuvo consecuencias para los demás vehículos en circulación. Además del Comando Patrulla, también participó del operativo de emergencia una ambulancia con personal médico del SAME.

EL VW POLO TERMINÒ ESTRELLADO EN UNA ZANJA. EL HECHO NO INVOLUCRÓ A OTROS VEHÍCULOS.





#Dato [hilo] el adolescente de 14 años que se accidentó con el VW Polo que le sacó a su padre sin permiso fue rescatado por efectivos de Comando Patrulla?? que se disponían a trasladarlo al hospital en tanto que llegaba la ambulancia ?? de SAME. Policía Vial señalizando?? pic.twitter.com/aBctBxuiN5 — Daniel Trila (@dantrila) 20 de marzo de 2019

Un menor le robó el auto a su papá y fue perseguido por varios barrios de la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: