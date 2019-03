La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 Los barrios Siderca y Don Francisco, en alerta por incremento de escruches







Cansados, los vecinos casi linchan a un presunto delincuente días atrás. Piden incrementar la frecuencia de los patrullajes. La Policía ya destinó un nuevo móvil. Los vecinos del barrio Siderca y Don Francisco denuncian un incremento de escruches cuya falta de contramedidas genera mayor impotencia. De hecho, hace pocos días uno de los supuestos responsables casi fue linchado por los habitantes de la zona, cansados de ser víctimas impotentes de la delincuencia. "¿Te acordás que me robaste la bici en la esquina?", le pregunta un sujeto al apuntado malviviente, tirado en el suelo con el rostro ensangrentado, preso de la ira vecinal. Este caso de justicia por mano propia se conoció a través de un video publicado por el portal digital Campana Argentina. Sucedió en la calle Barca, en el barrio Don Francisco, y solo porque otro grupo de vecinos logró detener la paliza el episodio no tuvo consecuencias mayores. Sin embargo, cuando la Policía arribó, ninguno de los damnificados quiso radicar la denuncia, y el supuesto victimario pasó a ser la víctima. La tranquilidad de los vecinos del Siderca y Don Francisco ha sido puesta en jaque por lo que parece ser territorio descuidado por la estrategia municipal de seguridad. En los últimos días se reportaron ladrones caminando por los techos de los hogares, irrumpiendo en patios y jardines y entrando puertas adentro de los hogares tras aprovechar alguna desatención de los dueños. Omar, un vecino del barrio Siderca, relató a Campana TV como a su vecina de enfrente "le entraron por la ventana de atrás cuando ella tomaba mate en la puerta". "Venimos a pedir si pueden pasar un poco más seguido los móviles. (En los últimos tiempos) hubo un poco menos de recorridos y queremos más vigilancia, porque hay mucha gente que no vemos que sea del barrio y que se mueve a cualquier hora", comentó el vecino. Omar apunta a la frecuencia de los patrulleros del Comando Patrulla o la Policía Local. Como respuesta al incremento de los delitos, la Comisaría Primera ha destinado un móvil extra a la zona. Pero otros habitantes del barrio aseguran que hay una banda de jóvenes valentonada y al acecho para aprovechar cualquier flanco libre. Así es como saltan rejas y se llevan lo que encuentran a mano. O como merodean para relevar movimientos, vías de acceso y confiables escondites. Anoche, una vecina de Buzzo llamó a la Policía porque escuchaba jóvenes en el terreno baldío al lado de su casa. No es la primera vez, aseguró a este medio. "Los ladrones son dos o tres jóvenes, buscan plata", afirmó un hombre de Don Francisco en un grupo de WhatsApp vecinal. "Pegado a mi casa me robaron 7 lucas el domingo 10", aseguró. Y señaló que uno de los malvivientes había sido filmado trepándose a una casa en calle Grassi.



Un delincuente abandona el jardín de una propiedad, al parecer con las manos vacías (Imagen tomada de video casero).



