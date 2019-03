La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 Copa Argentina:

Villa Dálmine enfrenta esta tarde a San Martín (SJ) en La Plata









COPA: SÉPTIMA PARTICIPACIÓN Para Villa Dálmine será su séptima participación en la Copa Argentina y solamente en dos oportunidades superó el debut. En la edición 2011/12, con Walter Nicolás Otta como DT y cuando todavía estaba en la Primera C, venció 3-1 a Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz; y en la Copa 2017/18, ya con el formato actual, derrotó 4-3 en una tanda de penales inolvidables contra UAI Urquiza después de igualar 0-0 en los 90 minutos disputados en cancha de Chacarita. Sus restantes cuatro debuts fueron también despedidas: en 2012/13, Laferrere se impuso 4-1 en los penales tras igualar 0-0 en Campana; en la 2013/14, el Violeta cayó 1-0 como visitante con Temperley; en la 2014/15, fue eliminado nuevamente por penales en Campana, esta vez ante Tristán Suárez; y en la 2015/16, cuando empezó el formato actual, perdió 4-2 en la definición desde los 12 pasos frente a Patronato de Paraná en el partido que se disputó en cancha de Sarmiento de Junín. Así, el balance de los debuts de Villa Dálmine en Copa Argentina marca que ganó un partido, empató cuatro (tres de ellos los perdió por penales) y cayó una vez. GIMNASIA (M) ELIMINÓ A ALDOSIVI Ayer, por los 32vos de Final de la Copa Argentina, Gimnasia de Mendoza eliminó a Aldosivi de Mar del Plata al vencerlo por 1-0 con gol de Patricio Cucchi en cancha de Temperley. En tanto, hoy, además de Villa Dálmine vs San Martín (SJ), también jugarán Atlético Tucumán vs Platense (20.10 horas en Salta). Desde las 18.10, el Violeta buscará avanzar a los 16vos de Final en el estadio de Gimnasia. El DT Walter Otta presentaría una formación con variantes. En tanto, el Santo viajó con todos sus titulares. Transmitirá TyC Sports. Esta tarde, Villa Dálmine intentará trasladar el buen momento que atraviesa en el campeonato de la Primera B Nacional a la Copa Argentina. Claro está: tendrá enfrente a un equipo de la Superliga como San Martín de San Juan. Pero de eso se trata este certamen que ya ha mostrado que las diferencias entre categorías pueden desaparecer en 90 minutos (semanas atrás, Real Pilar, de la Primera D, eliminó a Vélez Sarsfield). Para este compromiso, el DT Walter Nicolás Otta no arriesgará a todos sus titulares, teniendo en cuenta que el domingo desde las 19 horas enfrentará como visitante a Agropecuario en Carlos Casares, en lo que será un partido clave en la pelea por la clasificación al Reducido. Así, la formación Violeta para esta tarde presenta varias incógnitas. En el arco estará Juan Ignacio Dobboletta, en lo que será su primer partido del año tras perder la titularidad con Juan Marcelo Ojeda. En la última línea, Nicolás Sansotre será el lateral derecho; mientas que Marcos Martinich jugaría por izquierda. En la zaga central estaría Fernando Alarcón y la duda es su acompañante: Cristian González o Mauro Martínez. En el mediocampo, Fabricio Brener y David Gallardo jugarían por los costados, mientras que para el "doble 5" hay tres nombres para dos puestos: Matías Ballini, Federico Recalde y Renzo Spinaci. Para la dupla de ataque se adelantaría Mariano Miño, quien acompañaría a Ijiel Protti o Germán Lesman. Entonces, el probable 11 sería: Dobboletta; Sansotre, Alarcón, González o Martínez, Martinich; Brener, Ballini, Spinaci o Recalde, Gallardo; Miño y Lesman o Protti. La lista de convocados por "Nico" Otta se completa con Juan Marcelo Ojeda, Marcelo Tinari, Emanuel Molina y Martín Comachi. Por su parte, Darío Forestello descartó utilizar una formación alternativa, aprovechando que el fin de semana no hay actividad de la Superliga por la fecha FIFA, y decidió que para este encuentro San Martín de San Juan presente 18 jugadores que forman parte de sus habituales convocatorias en el campeonato de la Primera División. Así, entre los citados aparece el campanense Nazareno Solís, quien el pasado sábado ingresó en el segundo tiempo de la derrota del Santo como local frente a Argentinos Juniors. Esta caída extendió la racha negativa del conjunto cuyano, que acumula seis juegos sin victorias (tres derrotas y tres empates) y que apenas ha ganado una vez en sus últimas diez presentaciones (3-0 a Estudiantes de La Plata el 4 de febrero) Esta serie puso a San Martín (SJ) en una situación muy delicada en la tabla de los Promedios: con 87 puntos está igualado con Tigre y Belgrano, a tres de distancia de Patronato (90) cuando restan apenas dos fechas para la finalización del campeonato y con San Martín (T) ya condenado (restan definir tres descensos). Los convocados por Forestello para enfrentar a Villa Dálmine son los arqueros Luis Ardente y Leonardo Corti; los defensores Arián Pucheta, Gonzalo Prósperi, Juan Gabriel Rodríguez, Francisco Mattia y Federico Milo; los mediocampsitas Matías Fissore, Marcos Gelabert, Zacarías Morán Correa, Mauro Bogado, Franco Cristaldo, Francisco Grahl y Gustavo Villarreul; y los delantero Nazareno Solís, Pablo Palacios Alvarenga, Martín Bravo y Humberto Osorio. El partido se disputará desde las 18.10 horas en el estadio Juan Carmelo Zerrillo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, será arbitrado por Nazareno Arasa y tendrá transmisión en vivo de TyC Sports.

EL ÚLTIMO PARTIDO DE VILLA DÁLMINE POR COPA ARGENTINA FUE LA DERROTA 3-1 FRENTE A RIVER EN FORMOSA EN JULIO DEL AÑO PASADO. HISTORIAL: TERCER ENCUENTRO Por Gustavo Belsué Hasta el momento, Villa Dálmine y San Martín de San Juan se han enfrentado en dos oportunidades durante la temporada 1991/92 de la Primera B Nacional y en ambas terminaron en empates. El primer partido, correspondiente a la fecha 18, se disputó el viernes 29 de noviembre de 1991 en tierras cuyanas y concluyó 2-2. Antonio Labonia, de penal (1-0), y Rubén Rojas (2-2) marcaron para el Violeta, mientras que Daniel Ronco (1-1) y Oscar Pereyra (2-1) convirtieron para el elenco sanjuanino. El segundo encuentro correspondió a la fecha 39 y se jugó el sábado 9 de mayo de 1992 en Campana, donde empataron 1-1. A lo 20 minutos abrió el marcador Carlos "Jetín" Pereyra para el equipo de nuestra ciudad, mientras que los 13 del complemento igualó Marcelo Peruzzi para San Martín.

Copa Argentina:

Villa Dálmine enfrenta esta tarde a San Martín (SJ) en La Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: