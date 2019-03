La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 Encrucijada familiar







Desalojaron a Noelia Cardozo, quien dice haber sido engañada por su ex pareja y padre de una de sus hijas. "A mí y a mis hijos nos están dejando en la calle. Me están sacando las pocas cosas que tengo en mi casa a la calle, bajo la lluvia, con las criaturas. Ellas están viendo sus juguetes, y su ropita debajo de la lluvia. Nos están tratando como si fuéramos delincuentes", señaló ayer por la tarde Noelia Cardozo (28), quien estaba siendo desalojada de una vivienda de Saavedra al 800 y donde dice haber morado durante 8 años. Según su relato, su ex pareja, quien además es el padre de una nena de 2 años, la llevó a esa vivienda diciendo que era alquilada y, dadas las circunstancias, en realidad se trataría de una propiedad a nombre de la esposa. "La casa estaba vacía cuando yo vine, y ahora esa chica (la hija mayor de su ex pareja) se da el lujo de marcar qué es de ella y qué no, y le hacen caso, cuando no tiene ni un solo papel que demuestre que esos objetos son de ella. Hasta se quiere quedar con una heladera que es mía y de mis hijos", agregó. Cardozo también señaló que en desalojo la habían tomado por sorpresa, y que no sabía dónde iba a pasar la noche; e incluso no pudo acudir al Defensor Oficial para que la asista, dado que el procedimiento se realizó a las 15, cuando las dependencias oficiales atienden hasta las 14. "Yo nunca usurpé nada, porque él, me trajo a esta casa diciéndome que era alquilada. La dueña sería su propia esposa, cuando yo no tenía entendido nada de esto. Me trajo a la casa de su propia esposa diciéndome que era alquilada. Y hace dos años tuvimos una nena. Yo no lo veo a él desde octubre", concluyó Cardozo, quien es madre de otros dos niños más.

