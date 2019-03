La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 Una modelo reveló un traumático robo que sufrió en un barrio privado de Los Cardales







Se trata de la uruguaya Natalie Stal, que dejó entrever complicidad de la seguridad privada del lugar. El hecho ocurrió a principios de febrero, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad que compartía con su novio. La modelo uruguaya Natalie Stal (23 años) reveló ayer en medios nacionales el difícil momento que debió atravesar junto a su novio (Gonzalo Brage, 29) a principios de febrero, cuando un grupo de cinco delincuentes logró acceder a la casa que compartían en un barrio privado de Los Cardales, en zona de Exaltación de La Cruz. Según pudo averiguar este medio, el hecho ocurrió el 7 de febrero en "Las Vizcachas", que cuenta con 141 propiedades (todas chacras) y está ubicado a más de dos kilómetros de la Ruta 6, en el camino que lleva a Capilla del Señor por la calle San Antonio de Areco. Según contó la modelo, este grupo de delincuentes logró ingresar a la vivienda en horas de la madrugada y llegar hasta el dormitorio, donde ambos dormían encerrados con llave por un hecho similar que había sufrido su novio cinco años atrás. Allí comenzó la odisea para Stal y su novio: los malvivientes empezaron a lanzar diferentes objetos contra la puerta y la ventana de la habitación para tratar de entrar. Y justo cuando lograron romper el vidrio para acceder al cuarto, la pareja pudo escapar por una ventana del baño en suite con el que cuenta el dormitorio. Desde allí se arrastraron hasta una propiedad lindera para no ser vistos, se desencontraron y, finalmente, la modelo relató que en plena madrugada corrió alrededor de un kilómetro y medio hasta encontrar ayuda. Desde la casa de una vecina pudo comunicarse al 911, algo que no había logrado con éxito desde dentro de la habitación. Pero cuando la Policía llegó al lugar, los delincuentes ya habían escapado con diferentes electrodomésticos, cámaras de fotos, notebooks y dinero en efectivo, entre otros elementos. "Caminaron con un televisor de 50 pulgadas bajo el brazo", detalló de acuerdo a lo observado en las cámaras de seguridad de una vecina. En la investigación, a partir de las huellas que quedaron, se estableció que los delincuentes ingresaron caminando al barrio, atravesaron a pie un arroyo cercano a la propiedad y escaparon en un auto que los estaba esperando. La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, de la UFI de Exaltación de La Cruz Igualmente, Stal apuntó contra la seguridad privada del country. "Liberaron la zona", dijo, al tiempo que reveló que uno de los empleados de esta empresa reconoció que su compañero vio a los delincuentes, "pero que se escondió". De hecho, la modelo uruguaya señaló que ya asistió a una mediación con la administración del barrio y un representante legal de la compañía de seguridad. Y también contó que se encuentra con "asistencia psicológica" y que, junto a su pareja, decidió no volver a la casa del country de Los Cardales.



NATALIE STAL TIENE 23 AÑOS Y HA TRABAJADO COMO MODELO EN PARÍS, AUSTRALIA Y ESTADOS UNIDOS.



