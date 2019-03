La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 Parque Industrial Ruta 6: ganaron los vecinos







Hablando la gente se entiende. Ayer se confirmaron que el Parque Industrial Ruta 6 vecino a Los Cardales no volcará sus efluentes líquidos en el arroyo La Plegaria. El curso de agua cruza el medio del pueblo. Ayer los propietarios del Parque Industrial Ruta 6, vecino a la localidad de Los Cardales, confirmaron que modificarán el diseño original y los efluentes líquidos no serán volcados al arroyo La Plegaria, curso de agua que cruza por el medio del pueblo, e incluso es utilizado por la planta de efluentes cloacales de esa localidad. La decisión es fruto de una serie de reuniones e intercambio de posiciones que tuvieron lugar semanas atrás. Fue en enero último cuando se desató la controversia cuando el grupo Vecinos por el Arroyo La Plegaria logró ser escuchado por el director de Producción municipal, Benjamín Vittori; la jefa de Medio Ambiente de la Comuna, Jésica Leichner; el ingeniero Roberto Amarilla, diseñador del sistema de efluentes del Parque Industrial Ruta 6 y los desarrolladores. Los vecinos autoconvocados interpelaron a los presentes en función del potencial peligro que conllevaría la posibilidad de que diferentes desechos de las fábricas llegaran al arroyo que cruza por toda la localidad. "Cada industria o establecimiento productivo tendrá su propia planta de tratamiento, y luego estos desagües tratados se vuelcan junto con los desagües pluviales por conductos ya construidos en un reservorio excavado a tal fin en el extremo norte del Parque Industrial", señalaron al respecto las autoridades quienes consideran que estas medidas "son seguras y eficientes para evitar contaminaciones". "Hemos observado que no tienen planes de contingencia ni instalaciones que permitan evitar que ante un derrame, accidentes o imprevistos de sustancias peligrosas, estas lleguen hasta el reservorio", indicaron los vecinos y agregaron: "Principalmente dejamos muy claro que estamos a favor de la creación de puestos de trabajo genuinos, pero que nos oponemos rotundamente a que los desagües industriales y pluviales pasen por el arroyo de nuestro pueblo". En ese sentido, los vecinos plantearon alternativas posibles, al tiempo que los representantes del Parque Industrial se comprometieron a evaluar factibilidad y consecuencias económicas que conllevaría esta modificación al proyecto original.

El grupo Vecinos por el Arroyo La Plegaria se manifestó y logró ser escuchado. Los desarrolladores modificaron su posición.



