La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 20 de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. DOS SOLUCIONES "Dos reclamos han sido solucionados. Uno es la luminaria subida a Panamericana por 6 de Julio. Por otro lado han colocado la tapa de desagüe ubicada en Sarmiento, entre Matheu e Iriart", muestra Ernesto.



UNA CIGÜEÑA PELIGROSA "Colectora Sur. Barrio San Felipe. Con la tormenta cayó una cigüeña de la ruta; aún no fueron a levantarla; pasan muchos vecinos y alumnos del CFP. Un peligro. Ayuda para el reclamo", muestra Lito. BASURA QUE OBSTRUYE "Tiraron un bolsón lleno de basura en el puente pluvial de Colectora Norte y Belgrano bajo la salida de ruta hacia el Arco. Además de tirar basura donde no corresponde tapan el paso de agua de lluvia", muestra Daniel. #QuejaVecinal pasto, hojas y basura en la calle, hace meses que no levantan, comentan los vecinos. Andrés del Pino 72, entre Falucho y Martín Rodríguez pic.twitter.com/0jFRp4z04S — Daniel Trila (@dantrila) 20 de marzo de 2019 #Dato VIDEO [hilo] estado de abandono e inseguridad en predio ex canchita de Boca en barrio Villanueva, tiran basura y quemaron varios autos en el lugar. Los vecinos piden que se hagan las gestiones para mantener limpio. pic.twitter.com/ONFlL9pntv — Daniel Trila (@dantrila) 19 de marzo de 2019

20 de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: