La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 Cerró el plazo de inscripción al Registro Municipal de Ex Soldados Bajo Bandera







Aquellos que adeuden documentación tendrán tiempo hasta el lunes 25. Desde la Dirección de Derechos Humanos del Municipio anunciaron que finalizó el plazo de inscripción para el Registro de Ex Soldados Bajo Bandera. Además, informaron que aquellos que hayan iniciado el trámite correspondiente y adeuden documentación, tienen tiempo para presentarla hasta el lunes 25 inclusive. Una vez finalizado el plazo no podrán ser incluidos en el Censo. Para completar la documentación, los convocados al censo deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad en la Dirección de Derechos Humanos, ubicada en el primer piso del Edificio 6 Julio (San Martín 373), de lunes a viernes de 9 a 15.

Reclamos en el año 2009. Foto: Archivo.

