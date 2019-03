La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/mar/2019 Fútbol Femenino:

Las Auriazules le dieron pelea a un gran equipo como Real Pilar, pero terminaron cayendo 2-1 como locales y cosecharon su cuarta derrota en fila en la Zona Campeonato de la Primera B. En un partido mucho más parejo y disputado que el jugado en diciembre pasado, las chicas de Puerto Nuevo cayeron 2 a 1 ante el poderoso Real Pilar y cosecharon así su cuarta derrota consecutiva en la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El encuentro, correspondiente a la sexta fecha de esta segunda fase de la temporada, se disputó el pasado sábado en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde las Auriazules se pusieron en ventaja gracias a una gran conquista de la talentosa y aguerrida delantera Karen Ramirez, figura y goleadora del equipo, que aun no había marcado en esta Zona Campeonato (sí había anotado diez goles en la primera fase). Las Reinas se recuperaron con tantos de Norma López y la juvenil Sol Córdoba, atacante que recientemente cumplió 14 años y se perfila como gran promesa del fútbol femenino nacional. La formación de Puerto Nuevo, dirigida por Néstor Daniel Gómez, fue la siguiente: Jaqueline Schmidt; Rocío González, María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Milagros Soria, Erica Luque, Lucila Molinas, Manuela Cardozo; Sabrina Ogrine y Karen Ramírez. Por su parte, Real Pilar alistó a a Celina Allindo; Carina Maciel, Norma Lopez, Morena Chachagua; Martina Verryt, la campanense Marina González, Fiama Silva, Karen López, Merlin Mendieta; Zoraida Leguizamón y Sol Córdoba. La sexta fecha de esta Zona Campeonato se completó con los siguientes resultados: SATSAID 4-0 Comunicaciones; Deportivo Español 1-4 Gimnasia (LP); Banfield 4-1 Lima FC; y All Boys 2-3 Luján. En la tabla de posiciones, las Portuarias se mantienen en el última lugar con apenas un punto (empate 2-2 como visitante frente a Deportivo Español en la segunda fecha). Los líderes son SATSAID y Gimnasia (LP), que tienen puntaje perfecto y llegaron a las 18 unidades. Por detrás se ubican: 3) Real Pilar, 12 puntos; 4) Luján, 10 puntos; 5) Comunicaciones y Banfield, 9 puntos; 7) Deportivo Español, 6 puntos; 8) Lima FC y All Boys, 3 puntos; y 10) Puerto Nuevo, 1 punto. Por la próxima fecha, las Auriazules visitarán a Comunicaciones, mientras que los demás partidos serán: Real Pilar vs. Deportivo Español; Gimnasia (LP) vs. Banfield; Lima FC vs. All Boys; y Luján vs. SATSAID.

LA CAMPANENSE MARINA GONZÁLEZ, JUGADORA DE REAL PILAR, MARCANDO A SABRINA OGRINE.





KAREN RAMÍREZ VOLVIÓ AL GOL, PERO ADEMÁS MOSTRÓ SU HABITUAL ENTREGA PARA PELEAR CADA PELOTA.



