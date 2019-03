La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/mar/2019 "Hay que empezar a cambiar como sociedad"







En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Mónica Navarro, madre de Juan Manuel, cuenta su experiencia y adelanta novedades para la Sexta Caminata por el Síndrome de Down en nuestra ciudad, que este año se realizará el 31 de marzo. "Cada día tenemos que multiplicarnos por mil para ser más quienes nos acerquemos para tomar conciencia de lo que es la discapacidad", pide. En diciembre de 2011 se eligió al 21 de marzo para conmemorar oficialmente el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que sirve para aumentar la conciencia pública sobre esta condición y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con esta discapacidad intelectual. La fecha 21 para hacer referencia al Cromosoma 21, pues este trastorno genético es causado por la presencia de una copia extra o de una parte del mismo. En nuestra ciudad, Mónica Navarro se ha transformado en una referente a partir de la iniciativa que ha tenido para impulsar en nuestra ciudad desde 2014 la "Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down". Lo hizo como mamá de Juan Manuel Quintos, quien tiene Síndrome de Down, buscando generar concientización luego de haber encontrado barreras: "Siempre surge por algo negativo, no es que todo sea color de rosa. Cuando Juan Manuel iba a ingresar a la Sala de 3 del Jardín de Infantes, las terapistas me recomiendan un jardín privado por la cuestión de cantidad de chicos. Fui a averiguar, me habían dado espacio y cuando comenté la situación me dijeron que ya no había más vacantes". Ese "tropezón" produjo un click en Mónica: "No puede ser que estemos en el Siglo XXI y la gente siga discriminando. ¿A dónde vamos a llegar con una sociedad así?", se preguntó. Su respuesta fue la acción: presentó un proyecto en la Dirección de Discapacidad y en 2014 se realizó la primera "Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down" en nuestra ciudad. "Fue un día de la semana, iba dirigida a las escuelas. Éramos muy pocos, pero el colegio de Juan Manuel dijo presente. Fue algo muy emocionante. El Concejo Deliberante salió todo en ese momento a caminar", rememora. Pero año tras año la iniciativa fue creciendo. Se fueron sumando murgas, payamédicos, organizaciones. "En Campana ya saben que hay una caminata de concientización e inclusión no solamente con chicos con Síndrome de Down, sino también todo tipo de persona en situación de Discapacidad. Tiene una función muy importante", recalca Navarro. Juan Manuel, su hijo, ya tiene 10 años y comenzó 5º grado la semana pasada en la Escuela Nº7. "Tiene su maestra integradora y su acompañante. Él socialmente no necesita acompañante, ya que se maneja solo, pero pedagógicamente tiene algunos inconvenientes", explica Mónica, quien ya se está preparando para la sexta edición de la Caminata, que será el próximo domingo 31 de marzo a las 18 horas, alrededor de la Plaza Eduardo Costa. Este año participarán la murga del "Grupo Esperanza", "Estrellas descontroladas", "Los elegantes de Campana", la murga "Almari" y también asistirá una murga de Maschwitz llamada "Alma Murguera". Además, habrá música de la mano de la banda "Dilema" y participará el Ballet El Cardón de Zárate. Y también se sumará todo el color que los "Payamédicos" saben aportarle a la jornada. "Los invito a caminar, cada día tenemos que multiplicarnos por mil para ser más quienes nos acerquemos para tomar conciencia de lo que es la discapacidad. El lema es Todos somos diferentes y todos somos iguales. Diferentes porque no hay una persona igual a la otra. E iguales absolutamente con derechos", cierra Mónica al respecto. POR MÁS DERECHOS En la previa a la Caminata y en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Mónica hace hincapié en cuestiones en las que se debe continuar avanzando: "Hay que empezar a cambiar como sociedad. No queremos escuchar Discapacitado. Es persona con discapacidad. Cuando le antepones la persona estás brindándole ya de entrada un derecho. Discapacitado es un adjetivo, no es un sujeto de derecho". En cuanto al ámbito educativo, remarca que "todos los chicos deberían estar escolarizados, con educación inclusiva, no integral" y que "tenga o no tenga acompañante, el niño debe estar escolarizado". La burocracia es otra barrera que suele enfrentar las familias en estos casos y Mónica también lo señala: "Las obras sociales no te quieren autorizar las prestaciones. Si no te las autorizan, los padres hoy no estamos económicamente dispuestos. Además también está el tema de la renovación del Certificado de Discapacidad y los estudios médicos pertinentes". Finalmente, Navarro apunta a la accesibilidad como otro tema que todavía requiere avances y por el que ya ha vuelto a tomar la iniciativa, presentando el año pasado un proyecto en el Concejo Deliberante para lograr, por ejemplo, rampas en el Cine Campana. Aún sigue a la espera. Por todo ello, Mónica vuelve a remarcar la importancia de actividades que generen conciencia: "Hoy más que nunca tenemos que salir a visualizar la lucha de las mamás y a que la gente se ponga en los zapatos de las familias", cierra.

