Hoy a las 18:30, en el Colegio Armonía, Infancia Robada Campana organiza una jornada gratuita con especialistas en Neuroeducación y Ecoeducación. "Cuando hablamos de Educación lo hacemos en casa, en la familia, en el consultorio, en el estudio jurídico, en el club, en la iglesia, en los gremios docentes o no. Pero nos preguntamos una y otra vez: ¿De verdad, estamos comprometidos en tratar de vincularnos con la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Estamos comprometidos en ayudar a ese niño o niña o adolescente que nos está pidiendo auxilio a gritos?", se pregunta Rita García, de Infancia Robada Campana. "Hay – continúa- quienes queremos colaborar desde distintos roles y lo hacemos invitándote a esta jornada llamada Desafíos en Educación, siendo sus disertantes: Profesora Sandra Frattini, Especialista en Neurosicoeducacion, la profesora cuenta en Campana con un espacio llamado Educación y Neurociencias que brinda atención en trastornos de aprendizaje y conductas en niños, adolescentes y adultos". García señala que la profesora Marta Lescano, Presidenta de FEPAIS, Organización Civil sin fines de lucro tiene por mision acompañar en forma activa y presencial a las escuelas y otras organizaciones como es en este caso a Infancia Robada Campana, en el fortalecimiento de habilidades sociales, como la no violencia, el respeto y el uso del lenguaje; FEPAIS está conformado por un equipo interdisciplinario de profesores expertos en Educacion y en estrategias de convivencia en el campo educativo y comunitario. Esta jornada que tendrá lugar hoy a partir de las 18:30 en el Colegio Armonía, Vicente López 712, es gratuita, y están invitados "todos los que se sientan comprometidos con enseñar, con educar desde distintos roles, entre todos podemos ayudar a que la Educación sea el arma más poderosa del mundo". Infancia Robada Campana viene trabajando en temas de Educación, Salud y Género para tratar de prevenir la violencia y que los derechos del colectivo NNyA no se vulneren. La inscripción es a través de infanciarobadacampana@gmail.com o mediante WhatSapp al 1165075214.

