"Los misioneros necesitan de amigos, no sólo de colaboradores financieros, ¿cómo te relacionas con ellos?" ¿Cómo te imaginas la vida de un misionero? ¿La de un superhéroe? ¿Un gigante que no teme nada? ¿Una persona que está muy por encima de las personas comunes? ¿Un soldado que lucha las batallas y vence todas? ¿O un cristiano, como cualquier otro, con los mismos defectos y carencias, y que también tiene aflicciones y momentos de tristeza, que necesita de nuestro cariño, apoyo y amistad como los demás? El misionero también siente soledad, también pasa por momentos de frustración, y también llora en muchas ocasiones. ¿Has ayudado a los misioneros que conoces? ¿Has prestado tu hombro para que se desahoguen? ¿Les has dicho, al menos una vez, "cuenta conmigo"? ¡El misionero necesita de ti!... Nunca lo olvides. Claudio Valerio © Valerius // valerius@fibertel.com.ar

El misionero también necesita de ti

Por Claudio Valerio

