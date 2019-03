TAMBIÉN PERDIÓ PLATENSE Anoche, por la primera fase de la Copa Argentina y en otro duelo entre equipos de la Superliga y la Primera B Nacional, Atlético Tucumán (sin el campanense Juan Mercier) derrotó 1-0 a Platense en un encuentro disputado en el estadio Padre Martearena de la provincia de Salta con un tanto convertido por Gervasio Núñez a los 7 minutos de la primera parte. Este certamen continuará hoy con dos nuevos encuentros: a las 18.10, Gimnasia de La Plata jugará frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; mientras que a partir de las 20.10, Lanús enfrentará a Huracán de Las Heras (Mendoza). Ambos partidos serán televisados por TyC Sports. El elenco sanjuanino marcó el único tanto del partido en su primera chance clara, a los 18 del segundo tiempo. Hasta ese momento, el Violeta lo había controlado e, incluso, había tenido un mano a mano que Lesman no pudo liquidar. La Copa Argentina suele ser traicionera con su programación. Y también, en ocasiones, con el desarrollo de sus partidos. Puede dar fe de ello Villa Dálmine, que ayer, con un mix de titulares y suplentes, tenía controlado a San Martín de San Juan hasta que a los 18 minutos del segundo tiempo pagó muy caro una pérdida que le permitió al elenco cuyano agarrar mal parada a la zaga central Violeta y marcar el único gol del encuentro disputado en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Hasta ese gol, en un partido parejo, de escasas aproximaciones de riesgo, los dirigidos por Walter Nicolás Otta habían dominado la batalla táctica y el trámite se ajustaba mucho más a lo planificado por el cordobés, que a lo imaginado por Rubén Darío Forestello. Pero al equipo de nuestra ciudad le faltó precisión en la profundización y también esa efectividad que tuvo el Santo en su primera llegada clara, porque a los 7 del complemento, cuando el juego todavía estaba 0-0, Germán Lesman definió apenas ancho un mano a mano que tuvo con Luis Ardente. Después, en la última media hora, Villa Dálmine buscó el empate con su mejor hombre, David Gallardo, como principal vía. Sin embargo, le faltó claridad dentro del área y no pudo aprovechar los picantes desbordes del "Villano". Así, el balance final le deja un sabor agridulce al Violeta, porque más allá de la eliminación, estuvo a la altura ante un rival de Primera División que le dio mucha importancia al encuentro (San Martín necesitaba revertir su situación anímica para pelear la permanencia en las últimas dos fechas de la Superliga). Por eso, y porque está peleando cosas importantes en el campeonato de la Primera B Nacional, será importante que el equipo de nuestra ciudad se quede con lo positivo que le dejó este duelo y que rápidamente ponga la cabeza en el duelo que tendrá el próximo domingo frente a Agropecuario en Carlos Casares. EL PARTIDO Finalmente, Walter Otta se decidió por un equipo con seis cambios respecto a la alineación que suele ser titular en el campeonato de la Primera B Nacional. Ingresaron Dobboletta en el arco; Martinich en el lateral izquierdo; Brener, Spinaci y Gallardo en el mediocampo; y Lesman en la ofensiva. Así, tácticamente, Villa Dálmine se paró 4-1-4-1, con Spinaci por delante de la última línea y con Brener y Gallardo a los costados del tándem Ballini-Molina. Por su parte, Lesman era el hombre más adelantado. En tanto, San Martín se plantó de arranque 4-2-3-1, con Cristaldo y Solís abiertos por los costados; con Bravo tirándose atrás para conectar con Bogado; y con el colombiano Osorio como máxima referencia de ataque. En esa disputa táctica, la apuesta del Violeta era al orden. Cuando no tenía la pelota, achicando espacios en su campo para luego presionar en bloque sobre la salida del elenco sanjuanino, tratando de tomar también a los receptores. Mientras que cuando disponía del balón, el equipo de nuestra ciudad también intentaba avanzar de manera conjunta, con una tenencia segura a partir de pases cortos. En ese contexto, tanto a uno como a otro equipo le costó romper líneas, encontrar explosión y así llegar con peligro al área rival. Por ello, en los primeros 25 minutos pasó muy poco. Pero a los 26, una rápida salida de contra de Villa Dálmine terminó con Gallardo recibiendo y cayendo en el vértice del área, luego del enganche que realizó ante la marca de Mattia, en una acción que el árbitro Nazareno Arasa no consideró falta a pesar del reclamo de Gallardo. Y un minuto después, en otro avance del Violeta, Martinich apareció solo por el segundo palo, pero estuvo impreciso para bajarle la pelota a Lesman, quien llegaba libre por el centro del área. Después de esas dos acciones, los dirigidos por Walter Otta crecieron en el terreno y se mostraron más firmes que el Santo, empezando a dominar acciones y a jugar más seguido en campo rival. Incluso, a los 30, Lesman no alcanzó a desviar un centro bajo de Brener; y a los 32, Molina estuvo a centímetros de dejar a Ballini mano a mano con Ardente (Milo cortó el pase con lo justo). Claro está: ninguno de estos avances se terminó de convertir en una situación de riesgo decisiva, pero de alguna manera marcaron la tendencia del tramo final de la primera parte. En tanto, San Martín evidenció problemas para generar combinaciones que le permitieran avanzar con claridad en el campo y terminó limitado a enviar centros, sobre todo desde la izquierda, por donde se movió Nazareno Solís. Y apenas uno de ellos generó zozobra en el fondo Violeta, tras un cabezazo forzado de Osorio. El inicio del complemento siguió por el mismo camino, con Villa Dálmine mucho más cómodo en el campo, jugando el partido que imaginó, controlando a su rival y buscando los espacios para lastimarlo. Y a los 7 minutos tuvo una chance clarísima, tras una gran habilitación de Brener para Lesman, quien escapó por izquierda, se metió al área, pero definió ancho el mano a mano ante el achique de Ardente. Pero a partir de los 10 minutos, el conjunto sanjuanino mejoró en la tenencia del balón y el Violeta retrocedió más cerca de su área. Y en ese tramo, cuando parecía que San Martín era incapaz de generarle peligro a Dobboletta, una pelota que no pudo controlar Gallardo le permitió a Bogado encontrar mal parado al tándem Alarcón Martínez y así, tras un envío a espaldas del 2, el ingresado Palacios Alvarenga le bajó perfectamente la pelota a Osorio, quien definió cruzado para abrir el marcador en el primer remate del Santo al arco en todo el partido. En desventaja, Otta desarmó su sistema táctico: Protti suplantó a Spinaci, mientras que Miño ingresó por Brener, buscando mayor presencia en las inmediaciones del área de Ardente. Y rápidamente, Gallardo llegó libre por derecha y metió un peligroso buscapié que cruzó toda el área chica sin que aparezca el desvío goleador. La respuesta de San Martín fue inmediata: desborde de Villarruel por derecha, centro y cabezazo de Palacios Alvarenga que se fue junto al palo ante la mala salida de Dobboletta. El partido, por entonces, ya era otro: el Violeta iba por el empate y lograba desbordar a su rival, con un Gallardo que desequilibraba por derecha y era su mejor carta ofensiva. De hecho, un par de corridas suyas terminaron en centros atrás que no pudieron aprovechar ni Lesman (lo anticiparon cuando quiso perfilarse de zurda) ni posteriormente ni Protti ni Comachi (que reemplazó al "Colo") en una acción que terminó con el Tanque cabeceando por sobre el travesaño. Pero el ímpetu del equipo campanense se fue diluyendo porque San Martín se fue acomodando mejor en su campo y porque jugadores fundamentales de la ofensiva de Villa Dálmine como Molina y Miño lucieron imprecisos en los minutos finales. En ese tramo, Dobboletta se lució ante un remate cruzado de Milo, mientras que Ardente ya casi no pasó sobresaltos. Por eso, el festejo terminó siendo sanjuanino; y la desazòn, Violeta. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Marcos Martinich; Fabricio Brener, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Emanuel Molina, David Gallardo; y Germán Lesman. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Marcelo Ojeda, Cristian González, Marcelo Tinari, Federico Recalde, Mariano Miño, Ijiel Protti y Martín Comachi. SAN MARTÍN DE SAN JUAN (1): Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Francisco Mattia, Juan Rodríguez, Federico Milo; Franco Cristaldo, Marcos Gelabert, Mauro Bogado, Nazareno Solís; Martín Bravo y Humberto Osorio. DT: Rubén Darío Forestello. SUPLENTES: Leonardo Corti, Arian Pucheta, Matías Fissore, Zacarías Morán Correa, Gustavo Villarruel, Francisco Grahl y Pablo Palacios Alvarenga. GOLES: ST 18m Humberto Osorio (SM). CAMBIOS: ST Villarruel x Cristaldo (SM); 9m Palacios Alvarenga x Bravo (SM); 20m Protti x Spinaci (VD); 23m Miño x Brener (VD); 29m Comachi x Lesman (VD); y 34m Fissore x Osorio (SM). AMONESTADOS: Brener, Martínez y Spinaci (VD); Bogado, Milo y Rodríguez (SM). CANCHA: Gimnasia (LP). ÁRBITRO: Nazareno Arasa. ASISTENTES: Iván Núñez y Gisela Trucco.



LESMAN TUVO UNA GRAN OPORTUNIDAD EN EL INICIO DEL ST. SU DEFINICIÓN SALIÓ ANCHA POR EL SEGUNDO PALO.





EL VOLANTE OFENSIVO DAVID GALLARDO TUVO SU OPORTUNIDAD COMO TITULAR Y LA APROVECHÓ: FUE EL JUGADOR MÁS DESEQUILIBRANTE DEL VIOLETA. INICIÓ EL PARTIDO POR IZQUIERDA Y LO TERMINÒ POR DERECHA.





MOLINA FUE IMPORTANTE EN EL SISTEMA TÁCTICO, AUNQUE LUCIÓ IMPRECISO EN EL TRAMO FINAL DEL ENCUENTRO, CUANDO VILLA DÁLMINE BUSCABA EL EMPATE.





NICOLÁS SANSOTRE ANTE LA MARCA DEL CAMPANENSE NAZARENO SOLIS, QUIEN JUGÓ LOS 90 MINUTOS PARA SAN MARTÍN DE SAN JUAN.





SPINACI JUGÓ POR DELANTE DE LA DEFENSA EN EL SISTEMA 4-1-4-1 QUE PROPUSO EL VIOLETA.

LA FORMACIÓN TITULAR QUE PERSENTÓ VILLA DÁLMINE AYER EN CANCHA DE GIMNASIA DE LA PLATA. OTTA PRESENTÒ UN MIX ENTRE TITULARES Y SUPLENTES RESPECTO A LOS ÙLTIMOS PARTIDOS DEL CAMPEONATO DE LA PRIMERA B NACIONAL. EL DOMINGO JUEGA EN CARLOS CASARES Desde las 19 horas, Villa Dálmine enfrentará a Agropecuario con arbitraje de Pablo Dóvalo por la fecha 21 de la PBN. Villa Dálmine no tiene tiempo para lamentar esta eliminación de Copa Argentina: hoy comenzará con una serie de tres entrenamientos antes de viajar hacia Carlos Casares, donde el domingo enfrentará desde las 19 horas a Agropecuario por la 21ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Dicho encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo, según informado el martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y será de vital importancia para el Violeta (5º con 30 puntos), porque enfrentará a un equipo que está justamente un escalón por detrás suyo (Agropecuario es 6º con 29 unidades). En la planificación de este partido, Walter Otta ya sabe que no podrá contar con Fernando Alarcón (expulsado por doble amarilla frente a Gimnasia de Mendoza). Su reemplazante sería Cristian González, quien ayer estuvo entre los suplentes. En cuanto a la logística, el Violeta entrenará en nuestra ciudad hasta el sábado y luego de esa última práctica viajará hacia 9 de Julio, donde los convocados quedarán concentrados a la espera del duelo del domingo. FECHA 21 – PROGRAMACIÓN VIERNES - 21.00 horas: Instituto vs Los Andes / Eduardo Gutiérrez SÁBADO - 14.30 horas: Arsenal vs Gimnasia (M) / Nazareno Arasa - 16.00 horas: Chacarita vs Guillermo Brown (PM) / Sebastián Ranciglio - 16.00 horas: Temperley vs Atlético Rafaela / Diego Ceballos - 20.30 horas: Santamarina (T) vs Central Córdoba (SdE) / Gerardo Méndez DOMINGO - 15.05 horas: Deportivo Morón vs Nueva Chicago / Yamil Possi - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Almagro / Bruno Bocca - 18.30 horas: Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste / Gastón Suárez - 19.00 horas: Agropecuario vs Villa Dálmine / Pablo Dóvalo - 21.00 horas: Mitre (SdE) vs Olimpo (BB) / Adrián Franklin - 21.10 horas: Def. de Belgrano vs Platense / Pablo Giménez LUNES - 21.05 horas: Quilmes vs Brown (A) / Fabricio Llobet LIBRE: Sarmiento (J).

Villa Dálmine sufrió la efectividad de San Martín y quedó eliminado

