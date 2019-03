Copa Federación: La Josefa juega el domingo frente a las palmeras

Por los Cuartos de Final de la Copa de Clubes Federación Norte 2019, La Josefa recibirá el domingo desde las 17 horas a Las Palmeras de San Pedro en el partido de ida de la serie que definirá un semifinalista. Dicho cotejo también se jugará en cancha de Puerto Nuevo.

En Octavos de Final, el equipo de nuestra ciudad eliminó a Belgrano de Zárate, tras imponerse 2-0 como visitante en el partido de vuelta (en la ida había perdido 2-1 como local). Por su parte, Las Palmeras llegará a este duelo tras vencer 5-2 a Pilar Unidos como local tras igualar 0-0 como visitante en la ida..

Los otros tres cruces de Cuartos de Final serán: Social Obrero de Zárate vs. La Sonia de José C. Paz; 12 de Octubre de San Nicolás vs. Sarmiento de Zárate; y ATILRA de Luján vs. Pabellón Argentino de José C. Paz.