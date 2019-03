En su debut en la categoría llevó a su Dodge a lo más alto del podio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El fin de semana de Bava se "arruinó" por un toque en la serie. Javier Funcia es el nuevo líder del campeonato. Nereo Queijeiro cerró un fin de semana perfecto al ganar en su debut dentro del Turismo 4000 Argentino en la segunda fecha del Campeonato 2019 disputada el domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde el zarateño Juan Bava terminó en el noveno lugar después de un incidente en la serie que lo relegó para la final. El vencedor se impuso claramente a bordo del Dodge atendido por Marcelo Rodrígues y Roberto Semelmann (Rulo), superando en el podio a Javier Funcia (nuevo líder del campeonato) y Emmanuel Pérez Bravo. Tras la largada a las 11.10 horas, Nereo Queijeiro tomó la primera posición de la prueba seguido por Mauricio Selva, Javier Funcia, Germán Pietranera y Emmanuel Pérez Bravo, quienes en ese orden finalizaron la primera vuelta de competencia. Rápidamente se escapó el líder de la prueba, dejándole a Mauricio Selva la misión de contener a quienes marchaban por detrás del pergaminense, quien se defendía del ataque propuesto por Funcia en el ingreso al curvón, en la apertura del tercer giro. El ritmo que mantenía Selva formó detrás del Chevrolet un lote de seis autos que estaban en plena disputa por el segundo lugar. Funcia, Pietranera, Pérez Bravo, Covatti y Roma no tenían diferencias entre sí. Un giro más tarde quien subía al segundo lugar era Funcia, superando a Selva en tránsito del curvón posterior a la recta principal, surgiendo una disputa intensa entre el Campeón 2015 y 2016, y el Campeón 2018, Germán Pietranera. Toda esta disputa solo benefició a Queijeiro, quien tomaba una distancia superior a los tres segundos en momentos que Pietranera ascendía al tercer lugar, superando por fuera del curvón a Selva, ahora en el cuarto lugar, último cambio posicional antes de la primera mitad de la competencia. Queijeiro, Funcia, Pietranera, Selva y Pérez Bravo cerraban las principales posiciones en la primera mitad de la prueba. Adelante, Queijeiro no detuvo su camino hacia la victoria, confirmándose como el octavo piloto ganador debutante en el Turismo 4000 Argentino. Anteriormente lo habían logrado el zarateño Darío Laccette, Roberto Urretavizcaya, Guillermo Castellano, José Ciantini, Patricio Di Palma, Carlos Arrausi y Giovanni Elizalde, este último con el mismo auto que llevó Nereo Queijeiro a la victoria. En tanto, Javier Funcia es ahora el nuevo líder del Campeonato 2019, sumando 64 unidades. Germán Pietranera (59), Emmanuel Pérez Bravo (48), Mauricio Selva (45) y Damián Covatti (44), completan las principales posiciones. La próxima cita será el 6 y 7 de abril en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, donde se disputarán la tercera y cuarta fecha del certamen.



NEREO QUEIJEIRO SE TRANSFORMÓ EN EL OCTAVO PILOTO GANADOR DEBUTANTE EN EL TURISMO 4000 ARGENTINO. EL TESTIMONIO DE JUAN BAVA. El piloto zarateño finalizó en el noveno puesto y tras la carrera señaló: "Arrancamos bien el fin de semana. El viernes fuimos los más rápidos y sabíamos con el auto que contábamos, por eso estamos tranquilos. Fue una buena clasificación y todo se arruinó en la serie cuando me tocaron y me fui afuera, quedando relegado. En la final partimos desde atrás, pero luego fuimos escalando posiciones hasta llegar novenos, lo que nos hizo pensar que estamos bien. El equipo está tranquilo y contamos con un gran auto para lo que resta del campeonato".



Automovilismo:

Turismo 4000 Argentino; victoria de Queijeiro y noveno puesto para el zarateño Bava

