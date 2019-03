Antes que las temperaturas desciendan demasiado decidí organizar una nueva jornada de pesca nocturna. Sin dudas la decisión fue acertada ya que nos dejó más que satisfechos en cantidad y calidad de especies. Después de haber tenido un par de contactos telefónicos con el amigo y colaborador Gustavo Sandoval quedó organizada la salida. De esta forma, por la tarde del viernes, estábamos viajando rumbo a la guardería del Camping Recreo Keidel sobre el Paraná Guazú y Pasaje Talavera. Ya con todo lo necesario a bordo salimos a marcha lenta aguas abajo del Guazú para cruzar por el Doradito y de ahí continuar el viaje hasta el Paraná Bravo. Como de costumbre nos fondeamos en una profundidad de unos siete metros teniendo a tiro de caña la posibilidad río afuera de profundidades de hasta los dieciocho metros y hacia la zona de juncales profundidades mínimas de cuatro metros. Una vez armados nuestros equipos de pesca y habiendo realizado encarnes generosos con maíz fermentado y maza, realizamos los primeros lances los que no demoraron en tener respuestas efectivas de piques, en principio del atardecer dándose para grandes armados los que posteriormente cambiaron para muy lindas bogas. La noche se presentó con un poco viento por lo tanto no sufrimos la presencia de mosquitos y la caída de rocío. Si bien también en esta jornada contábamos con una variedad más que importante de carnadas las más efectivas lejos y marcando diferencia sobre las demás fue la compuesta por maíz fermentado y masa. En lo que respecta al pique podemos decir que prácticamente no se cortó en toda la noche con respuestas mayormente de bogas, intercalándose con capturas de armados, bagres blancos, amarillos y algún pati. Lo llamativo fue la captura de un pira pita que también tomó el ofrecimiento de masa de ajo en los anzuelos. Llegamos a la madrugada del sábado y siendo aproximadamente las seis y media de la mañana comenzaba lentamente a aclarar pero el pique continuaba firme, sin dudas una jornada soñada de esas que no queres que se termine, pero nuestro reloj marcaba la hora de nuestro regreso el que realizamos más que satisfechos con esta nueva jornada de pesca nocturna en nuestro querido Paraná Bravo. En nuestro programa televisivo Nº 767 de esta semana te mostramos la Primera Parte de nuestra salida de pesca nocturna al Paraná Bravo la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Presencia y capturas de lindas bogas por el Bravo.





Pira Pita el que curiosamente tomo el ofrecimiento de maiz y masa.



Semanario del Pescador

Una jornada soñada

Por Luis María Bruno

